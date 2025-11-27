Gouvernance publique : le Vietnam intensifie la coopération internationale

Le ministère de l’Intérieur a organisé le 27 novembre une Conférence de dialogue politique avec les partenaires internationaux, réunissant des représentants de l’Organisation internationale du Travail (OIT), du PNUD, d’ONU Femmes, du FMI, des agences onusiennes ainsi que de nombreuses ambassades et organisations de développement.

L’événement visait à renforcer la compréhension mutuelle, promouvoir la coordination et élargir les partenariats entre le ministère et la communauté internationale, dans le contexte où le Vietnam met en œuvre une série de réformes institutionnelles et de réorganisation de l’appareil administratif.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution d’ouverture, le vice-ministre de l’Intérieur Vu Chien Thang a souligné que la conférence offrait un cadre d’échanges sur les besoins de coopération et les priorités du Vietnam dans une nouvelle phase de développement.

Selon le ministère de l’Intérieur, au mois de novembre 2025, le Vietnam entretenait des relations diplomatiques avec 195 pays et territoires, tout en établissant de nombreux partenariats stratégiques et intégraux. La stabilité politique et sociale est maintenue ; la croissance moyenne du PIB a atteint près de 6 % sur la période 2013–2024 et pourrait atteindre environ 8 % en 2025. Les organisations internationales ont largement contribué au développement des infrastructures, à la réforme institutionnelle, aux programmes sociaux, à l’adaptation au changement climatique et à la transition énergétique.

L’un des principaux thèmes débattus a porté sur la vaste réforme de l’appareil administratif vietnamien. Depuis le 1er mars 2025, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales sera fusionné avec le ministère de l’Intérieur, qui deviendra alors un organe plurisectoriel, chargé notamment du travail, de l’emploi, de l’égalité des sexes et des personnes méritantes. Le ministère se voit également confier la réorganisation des unités administratives et la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux à compter du 1er juillet 2025.

Le ministère a indiqué que ce nouveau modèle nécessitait un soutien accru de la communauté internationale, notamment en matière de partage d’expériences, de conseil politique et d’assistance technique dans les domaines de la gouvernance publique, de la transformation numérique, de l’interconnexion et de l’exploitation des données, de la réforme administrative ainsi que du respect des normes internationales du travail.

Lors de la conférence, le ministère de l’Intérieur a présenté sa nouvelle structure organisationnelle, son orientation en matière d’intégration internationale et son plan de coopération pour la période 2026-2027.

La directrice adjointe du Département de la coopération internationale, Hà Thi Minh Duc, a mis en avant plusieurs défis majeurs : amélioration de la qualité de la gouvernance publique, accélération de la transformation numérique, développement d’une culture administrative moderne, conformité aux normes internationales du travail, vieillissement démographique, renforcement de la protection sociale et développement du marché du travail.

Les représentants de l’OIT, du PNUD, d’ONU Femmes et du FMI ont partagé des tendances mondiales relatives aux nouveaux modèles d’emploi dans l’économie numérique, à la réforme de la législation du travail, à la promotion de l’égalité des genres et aux exigences croissantes en matière de bien-être social dans un contexte de vieillissement rapide.

Trois priorités de coopération

Sinwon Park, directrice du Bureau de l’OIT au Vietnam, a présenté trois priorités de coopération. Premièrement, renforcer la gouvernance et les institutions du travail via la modernisation du cadre juridique et l’amélioration des capacités de mise en œuvre. Deuxièmement, développer un système de protection sociale inclusif et résilient, incluant l’extension de la couverture de la sécurité sociale, l’amélioration de la capacité d’adaptation aux chocs économiques et climatiques, et le développement des services de soins face au vieillissement de la population. Troisièmement, promouvoir des emplois productifs et les compétences numériques, en vue d’une main-d’œuvre qualifiée et adaptée aux secteurs à forte valeur ajoutée.

Le ministère de l’Intérieur a réaffirmé sa priorité accordée à la coopération multilatérale avec les agences des Nations unies dans les domaines de la gouvernance publique, de la réforme institutionnelle et du développement du marché du travail. En matière bilatérale, le ministère souhaite mettre en œuvre des projets techniques approfondis, renforcer l’échange d’expériences et conclure des accords et mémorandums d’entente avec les partenaires appropriés.

En conclusion, le vice-ministre Vu Chiên Thang a annoncé que le Vietnam développait une Bourse nationale de l’emploi, destinée à connecter de manière transparente et efficace l’offre et la demande de travail. Le ministère a pris bonne note des recommandations des organisations internationales et les examinera pour les soumettre au gouvernement.

La conférence est considérée comme une étape importante pour renforcer les partenariats, mobiliser les ressources internationales et accompagner le Vietnam dans sa démarche de réforme de la gouvernance et de développement durable.

VNA/CVN