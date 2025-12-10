L'Assemblée nationale adopte des Lois sur la cybersécurité, l’éducation et la presse

Dans le cadre de sa 10ᵉ session, l’Assemblée nationale a adopté le 10 décembre plusieurs lois concernant la cybersécurité, l’éducation et la presse.

Avec 434 voix favorables sur 443, soit 91,75 % des députés présents, la Loi sur la cybersécurité a été approuvée. Composée de huit chapitres avec 45 articles, elle entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2026, permettant d’établir un cadre juridique solide, de renforcer la capacité à défendre la souveraineté nationale dans le cyberespace et de favoriser un développement durable de l’économie numérique.

Photo : VNA/CVN

La Loi sur la presse (modifiée), comprenant quatre chapitres avec 51 articles, a été adoptée avec 437 voix pour sur 440. Pour la première fois, l’application de l’intelligence artificielle dans la presse est encadrée. La loi entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2026.

Dans le domaine de l’éducation, l’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur l’éducation, ainsi que les Lois révisées sur la formation professionnelle et sur l’enseignement supérieur, avec respectivement 92,39%, 91,54% et 86,89% de voix favorables.

Un aspect notable est qu’à partir du 1er janvier 2026, les élèves seront exemptés de frais pour les manuels scolaires, et un ensemble unique de manuels pour l’enseignement général sera appliqué de manière uniforme dans tout le pays.

L’Assemblée nationale a également approuvé le projet de résolution sur certains mécanismes et politiques spécifiques visant à créer des percées dans le développement de l’éducation et de la formation, ainsi que le projet de résolution approuvant l’investissement dans le programme cible national sur la modernisation et l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation pour la période 2026-2035.

Dans le domaine de la sécurité, la Loi sur la protection des secrets d’État (modifiée) et la Loi modifiant et complétant certaines articles de 10 lois relatives à la sécurité et à l’ordre public ont également été adoptées le même jour.

VNA/CVN