Concrétiser la Résolution du 1er Congrès de l’organisation Parti du gouvernement

Une conférence cruciale organisée par le Comité du Parti du gouvernement, visant à mettre en œuvre la Résolution du 1 er Congrès de son organisation du Parti pour le mandat 2025-2030, s’est tenue ce mercredi 10 décembre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, également membre de la permanence du Comité du Parti du gouvernement, a présenté en détail le Programme d’action. Selon lui, l’exigence la plus importante est d’assurer une mise en œuvre rigoureuse, synchronisée et efficace. L’essentiel consiste à renforcer la responsabilité en matière de direction et d’orientation dans l’ensemble du système.

Les objectifs fixés par la Résolution du premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement sont concrétisés par 27 indicateurs majeurs de développement socio-économique pour la période 2026-2030, dont 10 indicateurs économiques, 9 indicateurs sociaux et 8 indicateurs relatifs à la protection de l’environnement et à l’adaptation au changement climatique.

Sur le plan économique, la Résolution vise une croissance annuelle du PIB national d’au moins 10%. Le volet social prévoit d’atteindre un Indice de développement humain (IDH) de 0,78 et une réduction du taux de pauvreté multidimensionnelle de 1 à 1,5% par an. En matière environnementale, le plan prévoit que 80% des foyers ruraux aient accès à une eau potable conforme aux normes et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 8 à 9%...

Pour mettre en œuvre les objectifs de la Résolution, le Programme d’action définit trois groupes de missions principales, comprenant 14 groupes de solutions et 208 tâches spécifiques. Le premier groupe porte sur la poursuite du renforcement de l’édification et de la rectification du Parti ainsi que sur la construction d’une administration intègre au service du peuple. Le deuxième groupe consiste à se concentrer sur la direction, l’orientation et l’organisation de la mise en œuvre réussie des missions de développement socio-économique. Le troisième groupe concerne le renforcement de la direction en matière de défense, de sécurité et d’affaires étrangères.

Le vice-Premier ministre a également souligné la nécessité de continuer à perfectionner le Programme d’action et les missions conformément aux exigences de la réalité.

VNA/CVN