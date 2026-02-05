Vietnam et Laos renforcent leur coopération énergétique et la mise en œuvre des tâches de haut niveau

Le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a eu le 4 février à Vientiane, une séance de travail avec son homologue lao Chansaveng Bounyong en vue de stimuler la coopération dans le secteur de l'énergie et à concrétiser les tâches de haut niveau, à l’occasion de la visite d'État au Laos du secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Photo : MOIT/CVN

Les deux dirigeants ont réaffirmé que la coopération industrielle et commerciale, et plus particulièrement le volet énergétique, constitue l'un des piliers stratégiques et durables de la coopération bilatérale.

Au cours de la séance de travail, les deux parties ont procédé à une évaluation complète de leur collaboration passée, saluant les résultats positifs tout en abordant avec franchise les défis à relever.

Sur le plan de l'électricité, le vice-ministre Nguyên Hoàng Long a réitéré que le Vietnam accorde une priorité absolue à l'importation de courant depuis le Laos, une démarche jugée stratégique et conforme aux accords bilatéraux et aux orientations de coopération de haut niveau.

Les deux dirigeants ont discuté des propositions visant à renforcer l'interconnexion des réseaux électriques et à développer des projets de sources d'énergie au Laos destinés à l'exportation vers le Vietnam. Elles ont souligné la nécessité d'une coordination technique et administrative rigoureuse pour lever les obstacles et garantir la mise en oeuvre des contenus fixés par les dirigeants des deux pays.

Concernant le commerce du charbon, les deux pays ont noté les premiers succès de l'Accord et du Protocole relatifs à l'achat de charbon et d'électricité entre les deux gouvernements, illustrés par les contrats déjà signés entre leurs entreprises respectives. Les discussions ont également porté sur l'amélioration de la logistique, des conditions de transport et des procédures de dédouanement afin de pérenniser cet approvisionnement, tout en équilibrant les besoins du Vietnam et les capacités de production du Laos sur une base de bénéfices mutuels.

Dans le secteur pétrolier, le Vietnam a réaffirmé son soutien au Laos pour le développement d'infrastructures de stockage et de pipelines afin d’aider Vientiane à stabiliser son approvisionnement et à garantir sa sécurité énergétique.

À l'issue de la rencontre, les deux vice-ministres ont convenu de mandater leurs services spécialisés pour établir une feuille de route précise et un mécanisme de suivi régulier afin de réaliser les tâches de haut niveau de la coopération bilatérale.

VNA/CVN