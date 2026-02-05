Cô Tô offrira des traversées maritimes gratuites le 29e jour du dernier mois lunaire

Pendant les vacances du Nouvel An lunaire 2026 (Têt), les liaisons maritimes entre le continent et la zone spéciale de Cô Tô seront maintenues afin de répondre aux besoins de déplacement, d’assurer l’approvisionnement en biens essentiels et de faciliter l’accueil des touristes.

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Ngoc Hân, secrétaire du Comité du Parti de la zone spéciale de Cô Tô, le 29ᵉ jour du 12e mois lunaire (soit le 16 février 2026), des traversées gratuites à destination et en provenance de l’île seront proposées au personnel militaire, aux résidents et aux fonctionnaires.

Afin de répondre à l’afflux des habitants rentrant chez eux pour le Têt ainsi qu’aux visiteurs, les transporteurs de Cô Tô assureront des liaisons quotidiennes de passagers et de marchandises jusqu’au 29ᵉ jour du dernier mois lunaire. Les services reprendront normalement le deuxième jour du premier mois lunaire (18 février). Sur les marchés locaux et dans les centres commerciaux, les stocks de produits de première nécessité, notamment les denrées agricoles et les aliments frais, sont abondants, et les prix font l’objet d’un contrôle strict afin de prévenir toute spéculation ou hausse injustifiée.

À l'occasion du Nouvel An lunaire 2026, dans le cadre de l'objectif "Un Têt pour tous", l'organisation du Parti, les autorités et les forces armées de Cô Tô ont mis en place diverses actions de solidarité pour les habitants. Des délégations ont rendu visite aux unités des forces armées, aux familles bénéficiaires de l'aide sociale, aux personnes âgées et aux membres éminents du Parti et leur ont offert des cadeaux de Têt.

Les cadeaux, financés par le budget de l'État et les contributions sociales, ont été distribués directement aux ménages, garantissant ainsi que chaque foyer de l'île dispose de bánh chưng (gâteau de riz gluant), de sucreries et de produits de première nécessité.

Photo : VNA/CVN

Dans les unités armées stationnées sur l’île, notamment le bataillon insulaire de Cô Tô et le poste de garde-frontière, les préparatifs du Têt ont créé une atmosphère chaleureuse et animée, marquée par des activités traditionnelles telles que la confection de bánh chung et la décoration des casernes. Parallèlement aux célébrations, les forces maintiennent un haut niveau de préparation opérationnelle, renforcent les patrouilles et les contrôles, protègent fermement la souveraineté maritime et assurent la sécurité et l’ordre public afin que la population puisse célébrer le Têt en toute sécurité.

En 2025, Cô Tô a enregistré une croissance positive du tourisme vert, accueillant plus de 350.000 visiteurs, dont environ 2.200 internationaux, pour des recettes touristiques dépassant 1.000 milliards de dôngs. Ces résultats constituent une base solide pour que Cô Tô aborde la nouvelle année avec de grandes ambitions et de nouvelles avancées.

L’attention et le soutien du Parti et de l’État à l’occasion du Têt apportent non seulement joie et réconfort aux habitants, mais renforcent également la solidarité entre les forces armées et la population, contribuant à la construction d’un bastion économique et défensif solide à la porte d’entrée Nord-Est du pays.

