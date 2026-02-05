Résolution 70

Nghê An mise sur l’électricité propre et la modernisation du réseau

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 70 et de l’objectif d’assurer la sécurité énergétique nationale à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, la province de Nghê An (Centre) s’emploie à développer des sources d’électricité propres, à moderniser son réseau électrique et à promouvoir une utilisation rationnelle et efficace de l’énergie, afin de répondre aux exigences du développement socio-économique durable.

Selon les orientations fixées, d’ici 2030, la capacité totale installée des sources de production électrique dans la province devrait atteindre environ 3.930 MW. Parmi les projets clés figure la centrale thermique au gaz naturel liquéfié (GNL) de Quynh Lâp, d’une capacité de 1.500 MW, identifiée comme un projet stratégique jouant un rôle déterminant dans la garantie d’un approvisionnement électrique stable pour la province et la région. Le projet est appelé à être mis en service conformément au calendrier établi.

Parallèlement au développement des sources d’énergie conventionnelles, Nghê An accélère l’exploitation de son potentiel en énergies renouvelables. La province met en œuvre des projets d’éolien dans le district de Nam Dàn et la zone de Quynh Lâp, tout en développant l’énergie solaire à Khe Go, sur les réservoirs hydrauliques et à travers des modèles d’installations photovoltaïques en toiture destinées à l’autoconsommation.

Dans le même temps, Nghê An accorde une attention particulière à la construction d’un système électrique intelligent. Des investissements sont engagés pour moderniser progressivement les postes de transformation ainsi que les lignes de transport d’électricité de 500 kV et 220 kV, afin d’assurer une fourniture d’électricité sûre, stable et continue.

Outre le développement des sources et du réseau électriques, la province s’est fixé pour objectif de réduire de 8 à 10% la consommation énergétique totale des entreprises et des zones industrielles clés. Cette démarche vise à alléger la pression sur le système électrique tout en améliorant l’efficacité énergétique globale.

Une série de solutions synchronisées pour l'économique verte

À l’horizon 2045, Nghê An ambitionne de mettre en place un système énergétique intégré, durable et capable de se connecter efficacement au réseau électrique national et régional. Ce système est considéré comme un pilier essentiel pour stimuler une croissance économique verte, respectueuse de l’environnement et durable.

Pour atteindre ces objectifs, la province déploie une série de solutions synchronisées, notamment la réforme des procédures administratives afin de créer un environnement favorable aux investisseurs dans le secteur de l’énergie. Les autorités locales renforcent également l’inspection, le contrôle et appliquent des sanctions strictes à l’encontre des projets enregistrés mais retardés ou non mis en œuvre, susceptibles de compromettre la sécurité énergétique.

Par ailleurs, Nghê An accélère la réalisation des projets de réseau électrique destinés à l’importation d’électricité depuis le Laos, limite le développement de nouveaux projets hydroélectriques susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur les forêts et l’environnement, et encourage les projets de production d’électricité à partir du traitement des déchets et de la biomasse, afin de diversifier les sources d’approvisionnement.

Actuellement, la province intensifie les travaux du projet de centrale thermique au GNL de Quynh Lâp, situé dans la commune de Quynh Lâp, chef-lieu de Hoàng Mai. D’un investissement total estimé à 2,11 milliards de dollars, la centrale comprend deux unités de 750 MW chacune et devrait entrer en exploitation commerciale avant 2030, contribuant ainsi de manière significative à la sécurité énergétique nationale.

