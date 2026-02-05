Vietnam et Laos s'engagent à porter leurs échanges commerciaux à 10 milliards d'USD

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a effectué jeudi 5 février une visite d’État au Laos, placée sous le signe du renforcement de la solidarité spéciale Vietnam - Laos et de l’ambition commune de porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars.

>> Le secrétaire général Tô Lâm arrive à Vientiane, entamant sa visite d’État au Laos

>> Cérémonie d’accueil solennelle du secrétaire général du PCV au Laos

>> Le Vietnam et le Laos échangent de plusieurs accords de coopération bilatérale

Photo : VNA/CVN

Cette visite a été marquée par un entretien de haut niveau avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président de la République démocratique populaire lao Thongloun Sisoulith.

Répondant à l’invitation de son homologue lao, Tô Lâm a choisi le Laos pour son premier déplacement à l’étranger en tant que secrétaire général du PCV du XIVᵉ mandat, un choix hautement symbolique. Fait exceptionnel illustrant l’importance stratégique de cette visite, la délégation vietnamienne de haut rang comprenait également le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Pour Vientiane, cette présence simultanée des trois plus hauts dirigeants vietnamiens constitue un "message politique puissant", reflétant un niveau de confiance mutuelle et une fraternité qualifiés de rares dans les relations internationales.

Le dirigeant lao Thongloun Sisoulith a exprimé sa confiance dans le succès de cette visite d’importance historique, avant d’estimer qu’elle contribuerait à consolider davantage et à porter à un niveau supérieur la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et l’attachement stratégique entre le Vietnam et le Laos, d’intérêt commun.

De son côté, Tô Lâm a affirmé la détermination constante du PCV à œuvrer, aux côtés du PPRL, au renforcement durable de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération globale et de l’interconnexion stratégique Vietnam - Laos. Il a souligné que ces relations constituent un bien inestimable, une loi du développement et un facteur déterminant de la victoire des causes révolutionnaires des deux nations, hier, aujourd’hui et demain.

Les deux dirigeants se sont mutuellement félicités pour le plein succès de leurs congrès respectifs (le XIVe pour le PCV et le XIIe pour le PPRL). Ils ont salué les acquis historiques de 40 ans de réformes de part et d'autre, affirmant leur détermination à faire du Vietnam un pays développé à l’horizon 2045 et du Laos un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2055.

Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de renouveler les modalités de coopération afin d’en améliorer la qualité et l’efficacité, de mieux articuler vision stratégique et actions concrètes, et de renforcer la coordination stratégique entre les deux Partis et les deux États.

Les deux parties ont convenu de viser, à court terme, un chiffre d’affaires commercial bilatéral de 10 milliards de dollars, d’accélérer les projets stratégiques de connectivité afin de dynamiser les échanges régionaux, et de faire de la formation de ressources humaines de haute qualité un pilier central de la coopération à long terme.

Elles ont également décidé de mettre en place un mécanisme de supervision intergouvernemental destiné à garantir l’exécution rigoureuse des accords signés et à lever rapidement les obstacles techniques. Par ailleurs, les dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coordination au sein de l’ASEAN et des forums multilatéraux, ainsi que de promouvoir les échanges entre les jeunes générations, afin d’assurer la pérennité de la "solidarité spéciale" Vietnam - Laos.

Photo : VNA/CVN

À l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval, le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith a adressé, au nom du Parti, de l’État et du peuple lao, ses vœux les plus chaleureux au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens, leur souhaitant de nouveaux succès.

À l’issue de l'entretien, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie d’échange de documents de coopération importants entre ministères, secteurs, collectivités locales et organismes concernés des deux pays, dans les domaines de l’éducation, de la justice et de la coopération décentralisée, contribuant à renforcer le cadre juridique et à insuffler une nouvelle dynamique Vietnam - Laos.

VNA/CVN