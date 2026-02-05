Le Vietnam appelle ArcherMind à développer des projets en IA et en semi-conducteurs

>> Renforcer la coopération Vietnam - Chine dans l’économie numérique

>> Coopération économique et commerciale Vietnam - Chine : un niveau de synergie inédit

>> Vietnam - Chine : coopération renforcée en matière d’investissement et de finance

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, après avoir présenté son expérience et ses solutions dans le domaine des technologies numériques, Wang Jibing a exprimé son souhait de renforcer la coopération avec le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies ainsi qu’avec le ministère des Finances, notamment par l’intermédiaire du Centre national d’innovation (NIC), dans des domaines tels que l’innovation, l’intelligence artificielle (IA) et la robotique.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a salué et hautement apprécié les résultats économiques du groupe ArcherMind, soulignant en particulier son rôle important dans la mise en œuvre de la stratégie d’innovation et d’application des technologies de l’information du Conseil des affaires d’État de Chine.

Il a rappelé que ces dernières années, le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine n’a cessé de se renforcer dans tous les domaines. Outre l’économie, le commerce et l’investissement, la coopération en matière de science et technologie, d’innovation et de transformation numérique a été identifiée comme l’un des piliers majeurs des relations bilatérales.

Selon Nguyên Chi Dung, en 2026, le Vietnam accélère la modernisation de son cadre institutionnel, la restructuration de son économie et la rénovation de son modèle de croissance, tout en perfectionnant l’organisation de l’administration locale à deux niveaux, avec pour objectif d’atteindre un taux de croissance de 10 % ou plus. Dans ce contexte, le pays considère la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme les principaux moteurs de son développement, avec 11 secteurs technologiques stratégiques prioritaires, dont les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

Nguyên Chi Dung a pris note des propositions de coopération d’ArcherMind dans le domaine du gouvernement numérique et du développement de solutions de plateformes technologiques pour les ministères et secteurs vietnamiens. Il a invité le groupe à travailler étroitement avec les organes compétents afin de concrétiser des projets de coopération adaptés aux besoins et aux atouts des deux parties.

Il a également encouragé ArcherMind à lancer rapidement des projets d’investissement concrets au Vietnam, à envisager l’ouverture d’un bureau de représentation au NIC, notamment sur le site de Hoa Lac, à coopérer au développement de centres de recherche et développement (R&D) et d’infrastructures technologiques partagées dans les domaines des semi-conducteurs, de l’IA et de la robotique, à contribuer à la formation de ressources humaines hautement qualifiées, ainsi qu’à promouvoir la commercialisation des résultats de recherche, le transfert de technologies et l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales.

Le vice-Premier ministre a enfin affirmé que le Vietnam s’engage à créer les conditions les plus favorables pour permettre à ArcherMind, comme à l’ensemble des partenaires étrangers, de coopérer, d’investir et de développer leurs activités de manière efficace, durable et à long terme au Vietnam.

Fondé en 2006 et basé à Nankin (Chine), ArcherMind est un groupe spécialisé dans les services logiciels et le développement de plateformes numériques.

VNA/CVN