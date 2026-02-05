Foire du Printemps 2026 : Hai Phong expose son patrimoine culturel et touristique

La première Foire du Printemps 2026 s'est tenue du 2 au 13 février au Centre des expositions du Vietnam (VEC) à Hanoï. À cette occasion, la ville de Hai Phong présente un espace d'exposition mettant en valeur son patrimoine culturel et touristique

Placée sous le thème "Se connecter pour la prospérité - Accueillir un printemps glorieux", la foire est organisée à grande échelle avec de nombreuses zones d'exposition, offrant des expériences culturelles, commerciales, touristiques et culinaires uniques.

En participant à cet événement, Hai Phong souhaite renforcer ses liens, promouvoir le tourisme et le commerce, et diffuser l'image d'une destination accueillante, riche en patrimoine et pleine de vitalité pour le printemps.

Lors de la foire, cette localité du Nord a présenté un stand d'exposition intitulé "Hai Phong – Quintessence du patrimoine, rayonnante des couleurs du printemps", recréant l'image d'une ville portuaire moderne et dynamique, riche de traditions historiques et d'une identité culturelle forte. Ce stand mettait également en valeur les exceptionnelles richesses historiques, culturelles et patrimoniales de l'ancienne région côtière orientale - un lieu marqué par une longue histoire de présence vietnamienne et abritant des sites archéologiques typiques tels que Soi Nhu, Tràng Kênh et Dông Son.

L'espace d'exposition, conçu dans une ambiance printanière et rafraîchissante, alliait harmonieusement éléments patrimoniaux, paysages naturels et vie urbaine.

La ville compte actuellement près de 4.000 vestiges historiques et culturels et sites pittoresques, ainsi que des milliers de festivals, coutumes et pratiques traditionnelles préservés et promus.

Le point fort de l'espace d'exposition de Hai Phong réside dans la présentation de deux sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO : l'archipel de Cat Ba, qui fait partie du site naturel mondial de la baie d'Ha Long, ainsi que les sites historiques et pittoresques de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son et Kiêp Bac.

Les sites historiques de Hai Phong, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2025, sont associés à des figures culturelles et historiques telles que Trân Hung Dao et Nguyên Trai.

Outre son patrimoine, Hai Phong met en avant des produits touristiques uniques, comme l'excursion sur l'île de Cat Bà, le tourisme culturel et spirituel, l'écotourisme, le tourisme communautaire, ainsi que des événements, des festivals et des expériences urbaines immersives.

En particulier, la gastronomie de Hai Phong, avec ses spécialités telles que la soupe de nouilles au crabe, la soupe de nouilles au poisson épicée, les rouleaux de printemps au crabe, le pain épicé, les vers marins et la soupe de nouilles au poisson d'eau douce, demeure un atout majeur, attirant de nombreux touristes, notamment les jeunes.

