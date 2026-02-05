La Foire du Printemps 2026 : Hô Chi Minh-Ville met en valeur son potentiel économique et culturel

À l’occasion de la Foire du Printemps 2026, organisée du 2 au 13 février au Vietnam Exposition Center (VEC) à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville a été choisie comme "localité thématique", offrant un panorama de ses réalisations en matière de développement socio-économique, d’innovation, de culture et de tourisme, ainsi que de sa vision d’une métropole intelligente, durable et intégrée à l’international.

Photo : VOV/CVN

Placée sous le thème "Xuân sắc phương Nam - Tiên phong vững bước" (Couleurs printanières du Sud - Pionnière et déterminée), l’espace d’exposition de la ville, aménagé sur près de 3.400 m², réunit près de 80 entreprises et unités économiques clés, présentant plus de 300 produits, solutions et services emblématiques.

Le parcours débute par une présentation des acquis économiques et sociaux et des principaux indicateurs macroéconomiques, avant de se poursuivre par un espace dédié à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique, mettant en avant des applications d’intelligence artificielle et des écosystèmes de drones issus du parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VOV/CVN

Les capacités industrielles de la ville sont illustrées par la présentation de produits industriels clés et de marques emblématiques telles que Satra, Saigon Co.op ou Plastic Duy Tân, tandis qu’un espace consacré à l’agriculture de haute technologie et aux produits OCOP (One Commune One Product ou À chaque commune son produit) valorise l’alliance entre agriculture moderne et valeurs traditionnelles.

L’événement est ponctué d’activités culturelles marquées par l’identité du Sud, notamment des défilés d’áo dài (tunique traditionnelle) et des performances de đờn ca tài tử, patrimoine culturel immatériel reconnu par l’UNESCO, recréant une atmosphère printanière chaleureuse.

Selon Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire municipal, la participation à la Foire du Printemps 2026 vise à stimuler la consommation intérieure et à promouvoir l’image d’une Hô Chi Minh-Ville dynamique, créative et pleinement engagée dans l’intégration internationale, la métropole s’étant fixé pour 2026 un objectif de croissance supérieur à 10%.

VNA/CVN