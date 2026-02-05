Les exportations de produits agrico-sylvicoles et aquatiques en hausse de près de 30%

Les exportations vietnamiennes de produits agrico-sylvicoles et aquatiques ont enregistré une forte progression en janvier 2026, atteignant une valeur estimée à près de 6,51 milliards de dollars, soit une hausse de 29,5% en glissement annuel, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Photo : VNA/CVN

Dans le détail, les produits agricoles ont représenté environ 3,6 milliards de dollars, en augmentation de 41,8%. Les produits de l’élevage ont généré 47,5 millions de dollars (+20,2%), tandis que les produits aquatiques ont atteint 940 millions de dollars (+21,5%). Les produits forestiers ont, quant à eux, totalisé 1,72 milliard de dollars, en hausse de 13%.

S’agissant des marchés, l’Asie demeure la première destination des exportations agroforestière et halieutique vietnamiennes, concentrant 45,3% du total. Elle est suivie par les Amériques (22,7%) et l’Europe (13,4%). Les parts de marché de l’Afrique et de l’Océanie restent plus modestes, s’établissant respectivement à 2,6% et 1,4%.

Par rapport à janvier 2025, les exportations vers l’Asie ont progressé de 41,1%, celles vers les Amériques de 22,4% et vers l’Europe de 11,2%. Les marchés africain et océanien ont également affiché des hausses notables, respectivement de 21,6% et 32,3%.

S’agissant des partenaires commerciaux, la Chine, les États-Unis et le Japon demeurent les trois principaux marchés d’exportation du secteur, avec des parts respectives de 22,6%, 20,4% et 7%. Les exportations vers la Chine ont connu une progression spectaculaire de 66,1%, tandis que celles à destination des États-Unis et du Japon ont augmenté respectivement de 21,6% et 19,6%.

Plusieurs produits agricoles ont enregistré une croissance marquée en janvier, notamment le café, le caoutchouc, le thé, le riz, les fruits et légumes, la noix de cajou et le poivre, tant en volume qu’en valeur. Le café et le caoutchouc ont continué de jouer un rôle moteur, avec des exportations estimées respectivement à 180.000 tonnes pour une valeur de 981 millions de dollars, et à 220.000 tonnes pour 416 millions de dollars.

Le thé et le riz ont également enregistré des résultats positifs. Les exportations de thé ont atteint environ 14.000 tonnes, pour une valeur de 23 millions de dollars, tandis que celles de riz se sont élevées à près de 600.000 tonnes, générant 370 millions de dollars.

Les fruits et légumes se sont distingués comme l’un des principaux points forts du mois, avec un chiffre d’affaires à l’exportation estimé à 750 millions de dollars, soit le double de celui enregistré un an auparavant. La Chine demeure le principal marché, parallèlement à une croissance encourageante aux États-Unis. Les exportations de noix de cajou et de poivre ont également maintenu une dynamique élevée, enregistrant chacune une hausse de plus de 50% en valeur sur un an.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le développement des marchés et la promotion de la consommation des produits agricoles constituent des axes stratégiques permanents. Les autorités poursuivent la restructuration du secteur agricole en faveur d’une création de valeur ajoutée plus élevée et d’un développement durable, en renforçant la sécurité sanitaire des aliments, la traçabilité et l’adaptation aux exigences spécifiques des marchés d’exportation.

VNA/CVN