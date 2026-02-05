Foire du Printemps 2026 : l'empreinte de la transformation numérique

La Foire du Printemps 2026, qui se tient du 2 au 13 février à Hanoï, se distingue cette année par une intégration poussée des technologies numériques. Ce virage technologique est perceptible dans l’ensemble des stands et des activités de promotion commerciale, offrant aux visiteurs une expérience d’achat modernisée et interactive.

>> L’agriculture place les données au cœur de sa transformation numérique

>> Un pas décisif vers un marché scientifique, technologique et numérique moderne

Photo : VNA/CVN



La transformation numérique ne se limite pas à un discours de façade. Elle se manifeste dès l’organisation de l’événement : inscriptions des entreprises, gestion des catalogues de produits et diffusion des informations ont été entièrement dématérialisées. Sur le site, les codes QR sont omniprésents, permettant aux visiteurs d’accéder instantanément aux données relatives à l’origine des produits, aux normes de qualité et aux processus de fabrication.

Une promotion commerciale connectée

Hoàng Thu Hà, une visiteuse résidant à Hanoi, exprime sa satisfaction face à cette organisation structurée. "Il suffit de scanner un code sur les panneaux électroniques pour obtenir le plan de la foire et localiser les stands. C’est un gain de temps précieux qui nous rend plus autonomes dans notre visite".

Au sein de l'espace "Têt des retrouvailles" du Comité populaire de Hanoï, les villages de métiers traditionnels ne sont pas en reste. De nombreux artisans utilisent désormais les réseaux sociaux pour diffuser en direct (livestream) la présentation de leurs produits et prendre des commandes à distance, tout en accueillant les clients physiquement.

Un environnement d'apprentissage numérique

Pour de nombreuses entreprises, la foire constitue un véritable laboratoire de l’économie numérique. Les paiements sans espèces, via portefeuilles électroniques ou applications bancaires, se sont imposés comme la norme, garantissant des transactions rapides, sûres et transparentes.

Photo : VNA/CVN

Le producteur de champignons KINOKO Thanh Cao illustre bien cette évolution. Grâce aux codes QR, les consommateurs peuvent vérifier facilement l’origine des produits, les procédés de culture et les standards de qualité. Selon Nguyên Huu Tinh, directeur de l’entreprise, cette transparence est devenue indispensable pour instaurer la confiance des clients face à la prolifération de produits d’origine incertaine sur le marché.

Dans le secteur de l’artisanat haut de gamme, à l’image de la fonderie de bronze de Ngu Xa, le numérique est perçu comme un investissement stratégique à long terme. La numérisation des données, des savoir-faire et des récits liés aux produits permet non seulement de renforcer la visibilité nationale, mais aussi de séduire une clientèle internationale en quête d’authenticité et de traçabilité.

La Foire du Printemps 2026 ne se contente pas de stimuler la consommation en cette période festive ; elle sert de catalyseur pour la transformation numérique nationale. En intégrant des solutions technologiques de la gestion à la vente, l'événement encourage les entreprises à renouveler leurs modèles économiques.

Le succès de ces applications numériques laisse entrevoir une généralisation de ces pratiques, contribuant à l’émergence d’un commerce plus moderne, transparent et efficace.

VNA/CVN