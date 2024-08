Vietnam et Chine renforcent leur coopération dans la gestion des frontières

Une délégation de représentants de plusieurs postes de garde-frontières de la province septentrionale de Lai Châu, et une délégation du Poste de contrôle frontalier des entrées et sorties de Jin Shuihe, dans la province chinoise du Yunnan, se sont entretenues jeudi 1 er août dans la ville de Lai Châu, province vietnamienne éponyme.

La délégation vietnamienne était dirigée par le lieutenant-colonel Lu Lu Chu, chef du poste de garde-frontières de Thu Lum, et la partie chinoise, par Yu Gengwei, chef adjoint du Poste de contrôle frontalier des entrées et sorties de Jin Shuihe.

Les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre les documents sur les frontières déjà conclus et de maintenir des mécanismes de coopération bilatérale disponibles.

Elles se sont engagées à renforcer leur coopération dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et la garantie de l’ordre social dans les zones frontalières, ainsi qu’à promouvoir la sensibilisation des habitants sur les documents juridiques relatifs aux frontières...

Les deux parties se coordonneront étroitement pour aider les autorités locales vietnamiennes et chinoises à organiser bientôt une cérémonie marquant le rehaussement du statut des postes frontaliers de Ma Lu Thang et de Jin Shuihe au niveau de poste frontalier international, ouvrir officiellement les postes frontaliers d'U Ma Tu Khoong et de Ping He, et rouvrir des voies transfrontalières secondaires.

