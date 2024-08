Le chef de l’État préside un banquet en l’honneur du président est-timorais

Dans son discours, le chef de l’État vietnamien a affirmé que la deuxième visite du président Ramos-Horta au Vietnam en sa qualité de dirigeant d’État traduit non seulement les sentiments chaleureux des dirigeants et du peuple est-timorais, mais donne également un nouvel élan au développement des relations bilatérales.

Il a félicité le Timor-Leste pour ses progrès impressionnants dans le développement national et l’intégration mondiale, et pour son rapprochement vers l’objectif de devenir un membre à part entière de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est fier d’être l’un des premiers pays de la région à reconnaître l’indépendance du Timor-Leste et à établir des relations diplomatiques avec le Timor-Leste. Au cours de plus de deux décennies d’accompagnement mutuel, l’amitié et la coopération entre le Vietnam et le Timor-Leste se sont épanouies, avec une confiance politique sans cesse consolidée et des liens économiques et commerciaux actifs, a-t-il déclaré.

Dans un contexte mondial complexe et incertain, le dirigeant vietnamien a souligné l’importance de la solidarité régionale. "Le Vietnam, le Timor-Leste et d’autres pays de la région doivent s’unir pour surmonter les défis et saisir les opportunités de développement", a-t-il affirmé.

Le président Tô Lâm s’est déclaré convaincu qu’avec une forte volonté politique et une grande volonté des dirigeants et des peuples des deux pays, les relations bilatérales se développeront de manière vigoureuse, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement en Asie du Sud-Est et dans le monde.

Admirant les réalisations du Vietnam dans l’édification et le développement nationaux, le président José Ramos-Horta a salué le Vietnam comme un modèle que le Timor-Leste, ainsi que de nombreuses autres économies émergentes, aspirent à suivre.

Le Timor-Leste souhaite continuer à apprendre des expériences et des succès du Vietnam, a-t-il déclaré, exprimant sa conviction que les deux pays approfondiront davantage leur collaboration, en particulier dans des domaines prometteurs tels que l’agriculture et les infrastructures, dans l’intérêt des peuples des deux pays.

Alors que le Timor-Leste espère devenir membre officiel de l’ASEAN en 2025, il a affirmé que cela représente une opportunité précieuse pour le Timor-Leste d’apprendre de ses pays voisins et de se joindre aux efforts visant à renforcer la stabilité et le progrès régionaux.

Le président José Ramos-Horta a exprimé sa gratitude au Vietnam pour son soutien continu au parcours du Timor-Leste vers l’adhésion à l’ASEAN, affirmant que l’aide du Vietnam a été cruciale dans son processus de préparation.

VNA/CVN