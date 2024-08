Le PM Pham Minh Chinh rencontre le vice-président indien Jagdeep Dhankhar

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu jeudi 1 er août à New Delhi une entrevue avec vice-président et président du Conseil des États d’Inde (Rajya Sabha, la Chambre haute du Parlement indien) Jagdeep Dhankhar à l’occasion de sa visite d’État en Inde.

Le chef du gouvernement vietnamien a remercié le dirigeant indien d’avoir envoyé un message de condoléances à la suite du décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, affirmant que cela reflète l’amitié sincère entre les deux pays.

Il a proposé au Rajya Sabha de continuer à soutenir la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, en particulier les domaines traditionnels et clés tels que la défense et la sécurité, l’économie et le commerce, tout en l’élargissant à des domaines nouveaux et potentiels comme la science et la technologie, l’information et les communications, les énergies renouvelables, l’économie verte, l’économie numérique et l’intelligence artificielle (IA).

Jagdeep Dhankhar a souligné que le Vietnam est un ami traditionnel et un partenaire stratégique intégral important de l’Inde, ajoutant que les deux peuples entretiennent une relation étroite et de longue date enracinée dans leurs liens spirituels et civilisationnels.

Il a salué les résultats positifs de l’entretien entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue indien Narendra Modi, affirmant que ceux-ci contribuent au renforcement et à l’approfondissement des relations entre le Vietnam et l’Inde.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges et la coopération entre les organes législatifs et de partager les expériences entre leurs commissions spécialisées et leurs députés.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a profité de l’occasion pour transmettre les salutations et l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à Jagdeep Dhankhar pour effectuer une visite au Vietnam dans les temps à venir.

VNA/CVN