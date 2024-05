Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération dans la gestion des frontières

Photo: VNA/CVN

Selon le vice-ministre vietnamien, basée sur l'amitié traditionnelle et la confiance politique entre les deux pays, la coopération Vietnam - Chine en matière de défense continue de s'affirmer comme un pilier important des relations bilatérales. La coopération le long de la frontière terrestre commune est renforcée.

Des activités d'échange, de jumelage et de patrouille conjointe entre les forces de garde-frontières et entre des unités des deux côtés sont menées régulièrement, contribuant à l’édification d'une frontière terrestre de paix, de stabilité et de développement entre le Vietnam et la Chine.

Le général Hoàng Xuân Chiên a proposé que les deux parties continuent de saisir et de mettre en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays ainsi que les documents et procès-verbaux de coopération signés, de promouvoir les activités d'échange amical des zones frontalières.

De son côté, le conseiller de police de l'ambassade de Chine au Vietnam a déclaré souhaiter continuer à contribuer à la promotion des relations entre les deux pays en général et entre les forces de gestion et de protection des frontières des deux pays en particulier.

VNA/CVN