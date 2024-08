Le président Tô Lâm reçoit le chef de l’exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)

Le président Tô Lâm, qui a reçu jeudi 1 er août à Hanoi le chef de l’exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), Lee Ka-chiu, a exhorté les deux parties à renforcer leurs échanges à tous les niveaux et leur coopération économique, commerciale et d’investissement afin de favoriser les relations bilatérales.

Appréciant la première visite officielle au Vietnam d’un dirigeant de Hong Kong depuis la création de la région administrative spéciale en 1997, il a exprimé sa conviction que cette visite contribuera à promouvoir une coopération pratique et mutuellement bénéfique entre le Vietnam et Hong Kong, ainsi qu’à contribuer de manière significative au partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine et à la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Saluant les réalisations de Hong Kong en matière de développement, le chef de l’État vietnamien a affirmé que, sur la base de la politique constante de considérer le développement des relations de coopération et d’amitié avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation, le Vietnam respecte et soutient toujours la politique "un pays, deux systèmes", la Loi fondamentale et les réglementations connexes de Hong Kong, et soutient le développement de Hong Kong vers la prospérité, la stabilité et le bien-être de sa population. Il s’est réjoui des liens commerciaux solides entre le Vietnam et Hong Kong, notant que Hong Kong est désormais le 7e partenaire commercial du Vietnam et la 5e source d’investissement direct étranger, alors que le Vietnam est le 2e partenaire commercial de Hong Kong dans l’ASEAN et le 7e au niveau mondial.

Appréciant les nouvelles politiques de Hong Kong visant à faciliter l’entrée des citoyens vietnamiens dans la région administrative spéciale, le président Tô Lâm a remercié l’administration de Hong Kong d’avoir créé des conditions favorables pour la communauté vietnamienne à Hong Kong. Il a également suggéré de renforcer la coopération dans les mécanismes et forums multilatéraux dont les deux parties sont membres.

De son côté, Lee Ka-chiu a souligné qu’il s’agissait de la première visite officielle au Vietnam du chef de l’exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, ce qui démontre que Hong Kong attache une importance particulière à ses relations avec le Vietnam. Lee a exprimé sa satisfaction et ses félicitations pour les réalisations importantes du Vietnam en matière de développement socio-économique, exprimant sa conviction que le Vietnam continuera à prospérer et à gagner un rôle et une position de plus en plus importants sur la scène internationale. Il a également affirmé son soutien au Vietnam dans l’accueil d’événements multilatéraux, notamment l’APEC 2027.

En accord avec les propositions de coopération du dirigeant vietnamien, Lee a affirmé que Hong Kong apprécie le développement de relations de coopération gagnant-gagnant avec le Vietnam, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la culture, de l’éducation et du tourisme.

Notant la forte complémentarité et le grand potentiel de coopération entre les deux parties, Lee Ka-chiu a espéré que les deux parties renforceront les échanges de délégations et encourageront leurs entreprises et associations à se connecter et à renforcer davantage la coopération dans le commerce, l’investissement, la finance, le tourisme, l’aviation et les domaines émergents tels que la science et la technologie, l’économie numérique, la transformation numérique et l’énergie propre, apportant ainsi des avantages pratiques aux populations et aux entreprises des deux parties.

