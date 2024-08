Le Vietnam et le Suriname renforcent leur coopération

L'ambassadeur du Vietnam au Brésil et en République du Suriname, Bùi Van Nghi, a remis les lettres de créance au président du Suriname, Chandrikapersad Santokhi.

Photo : AVB/CVN

Lors de la réception, le président Suriname, Chandrikapersad Santokhi a transmis ses salutations à son homologue Tô Lâm et au peuple vietnamien, tout en exprimant son espoir que l'ambassadeur Bùi Van Nghi contribuera à promouvoir le développement des relations bilatérales.

Le diplomate vietnamien a transmis les salutations du président Tô Lâm et du Premier ministre Pham Minh Chinh au président Suriname, Chandrikapersad Santokhi et s'est engagé à contribuer activement au développement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, en vue de célébrer le 30e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques en 2027.

Bùi Van Nghi a également tenu des séances de travail avec les ministres des Affaires étrangères, du Commerce et de la Coopération internationale, Albert Ramdin ; du Travail, des Opportunités d'emploi et de la Jeunesse, Steven Mac Andrews ; de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Permanand Sewdien.

Le ministre des Affaires étrangères Albert Ramdim a déclaré qu'il soutenait toujours le Vietnam dans les forums multilatéraux et qu'il s'engageait à promouvoir le mécanisme visant à accroître les échanges de délégations et la coopération entre les entreprises des deux pays.

L'ambassade du Vietnam et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Suriname ont également organisé le Forum des affaires Vietnam - Suriname à Paramaribo, avec la participation de nombreuses entreprises des deux pays.

VNA/CVN