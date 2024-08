Le Vietnam soutient le rôle croissant de l’Inde sur la scène internationale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé jeudi 1 er août à New Delhi à la présidente indienne Droupadi Murmu le soutien du Vietnam au rôle croissant de l’Inde sur la scène régionale et internationale, souhaitant le développement continu au pays de l’Asie du Sud.

>> Le groupe indien Adani envisage d'investir dans plusieurs projets au Vietnam

>> Le Premier ministre vietnamien s’entretient avec son homologue indien

>> Vietnam - Inde : unis pour renforcer le partenariat stratégique intégral

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a félicité l’Inde pour ses progrès remarquables dans les domaines de l’économie, de la science et de la technologie, de la défense nationale, des infrastructures et de l’amélioration du niveau de vie.

Il a également a remercié la présidente et le gouvernement indiens d’avoir présenté leurs condoléances pour le décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, un ami proche du peuple indien.

Le Vietnam apprécie profondément le soutien inestimable de l’Inde au cours de sa lutte passée pour la libération nationale et de sa construction et de son développement à l’heure actuelle, a-t-il déclaré, ajoutant que l’aide de l’Inde, en particulier ses fournitures médicales pendant la pandémie de COVID-19, reflétait la solidarité durable et le soutien mutuel entre les deux nations pendant les périodes difficiles.

La présidente Droupadi Murmu s’est réjouie du développement vigoureux des relations bilatérales ces dernières années, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays en 2016, soulignant le renforcement des échanges à tous les niveaux et canaux.

Elle a salué les résultats de l’entretien entre les deux Premiers ministres vietnamien et indien, en particulier l’adoption de la Déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique intégral et l’approfondissement de la coopération basée sur le principe des "Cinq Plus", estimant que les accords signés lors de cette visite seront activement mis en œuvre par les deux parties.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à la présidente Droupadi Murmu de continuer à soutenir les relations entre le Vietnam et l’Inde, en particulier dans le domaine de la défense nationale. Il a également sollicité l’aide de l’Inde sous forme de crédits préférentiels, de formation du personnel et de renforcement des capacités.

Pour renforcer davantage de liens, il a proposé de doubler le commerce bilatéral, l’investissement et le tourisme d’ici 2030 et d’augmenter la fréquence des vols directs pour faciliter les échanges entre les localités et leurs habitants.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis l’invitation du président vietnamien Tô Lâm à la présidente Droupadi Murmu de se rendre au Vietnam dans un avenir proche.

VNA/CVN