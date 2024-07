Coopération dans la gestion des postes frontaliers entre Lai Châu et une localité chinoise

Photo : VNA/CVN

Le programme de coopération entre les deux parties comprend de nombreux aspects concernant la gestion et le fonctionnement des postes frontaliers, afin de créer des conditions favorables au dédouanement et de construire deux postes frontaliers Ma Lu Thàng (Vietnam) et Jin Shuihe (Chine).

Selon le projet de protocole de coopération, le Comité de gestion de la zone économique de la province de Lai Châu et le gouvernement populaire du district chinois de Jin Ping ont convenu d'échanger des informations sur la situation du dédouanement, de l’import-export, des entrées et sorties via les postes frontaliers, ainsi que sur les nouvelles politiques et réglementations sur ces aspects. Elles ont également convenu de s’entretenir deux fois par an pour partager des expériences en matière de gestion et d'exploitation des postes frontaliers...

À cette occasion, la délégation du district de Jin Ping a visité des sites publics et économiques de Lai Chau.

VNA/CVN