Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine avec succès sa visite d'État en Inde

Photo : VNA/CVN

Il s’agissait de la première visite de Pham Minh Chinh en Inde en tant que Premier ministre et de la première visite d’un Premier ministre vietnamien en Inde depuis dix ans.

Pendant son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu plus de 20 activités diverses. Il a eu un entretien et des entrevues avec le Premier ministre indien Narendra Modi, la présidente indienne Droupadi Murmu, le président de la Chambre haute du Parlement indien, Jagdeep Dhankhar, et le président de la Chambre basse, Om Birla. Il a également rencontré des dirigeants de plusieurs partis politiques, assisté à un forum d’affaires Vietnam-Inde et travaillé avec des représentants de grandes entreprises indiennes...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants indiens ont convenu d'adopter une Déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique intégral avec des orientations suivantes: Une confiance politique et stratégique plus élevée ; Une coopération plus approfondie en matière de défense et de sécurité ; Une coopération économique, commerciale et d’investissement plus substantielle et plus efficace ; Une coopération plus ouverte en matière d'innovation, de sciences et de technologies ; Une coopération plus étroite en matière de culture, de tourisme et d’échanges entre habitants.

Les deux parties ont approuvé le programme d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral pour 2024-2028 et remis une note sur l'adhésion du Vietnam à la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI). Les deux Premiers ministres ont inauguré un parc logiciel militaire à Nha Trang (Vietnam).

Des ministères, départements et agences des deux parties ont signé et échangé neuf documents de coopération dans les domaines de la santé, du droit et de la justice, de la diplomatie, de la formation des ressources humaines, des sciences agricoles, de la radio et de la télévision, du tourisme, de la culture, de l'agriculture...

Des entreprises des deux pays ont signé et échangé dix documents de coopération dans les domaines des infrastructures, de la logistique, de l'aviation, du tourisme, de la culture, de la pharmacie...

La visite d'État du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde a contribué à amener le partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde à une nouvelle phase pour devenir plus profond, plus substantiel, plus efficace, dans l’intérêt de chaque pays et de chaque peuple, pour la paix, l’amitié et la coopération dans la région et dans le monde.

VNA/CVN