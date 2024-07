Vietnam et Cambodge visent le commerce bilatéral de 20 milliards d'USD

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la poursuite de l'amélioration de l'efficacité de la coopération économique, le développement de nouveaux domaines de coopération tels que l'économie numérique et l'économie verte, la promotion de la connexion des deux économies, le commerce, les investissements et les liaisons routières, dans le but de porter bientôt à 20 milliards d'USD le commerce bilatéral Vietnam - Cambodge.

Le dirigeant vietnamien a reçu, vendredi 5 juillet à Hanoï, Hun Many, membre de la Permanence du Parti du peuple cambodgien (PPC), secrétaire général de la Commission centrale de mobilisation de masse du PPC, en visite de travail au Vietnam.

Pham Minh Chinh et Hun Many ont exprimé leur joie de constater que les relations de coopération entre les deux pays maintenaient un rythme de développement stable ces derniers temps. Les hauts dirigeants des deux pays ont maintenu des contacts et des échanges réguliers. La coopération économique continue d'être un point positif dans les relations bilatérales, atteignant 10 milliards de dollars de commerce bilatéral en 2022.

Le Premier ministre vietnamien a affirmé que le Vietnam chérissait toujours la solidarité, l'attachement et les sacrifices mutuels entre les deux pays et entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge dans la libération et la réunification nationales d’hier et dans le développement du pays d’aujourd'hui. Il a proposé de continuer à promouvoir les visites et contacts de haut niveau entre les dirigeants des deux pays et entre les trois leaders du Parti du Vietnam - Laos - Cambodge ; d’examiner et de mettre en œuvre efficacement les accords conclus et de promouvoir la coopération décentralisée.

Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que les deux parties fassent des efforts pour résoudre les 16% des travaux restants dans la démarcation et le pose de bornes afin de construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable.

À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a remercié et demandé à la partie cambodgienne de continuer à prêter attention et à résoudre les difficultés rencontrées par les personnes d'origine vietnamienne au Cambodge, notamment leur naturalisation.

Approfondir les relations Vietnam - Cambodge

Hun Many, aussi vice-Premier ministre et ministre du Service civil, président de l'Union des fédérations de jeunes du Cambodge, a affirmé que le Cambodge valorisait ses relations avec le Vietnam et que le Cambodge n'oubliait jamais l'aide matérielle et spirituelle et surtout les sacrifices du Vietnam pour aider le Cambodge à échapper au régime génocidaire.

Il a hautement apprécié les réalisations de développement qui avaient transformé l'économie vietnamienne en un "nouveau tigre", en une économie émergente, avec une croissance du PIB prévue en 2024 et 2025 de plus de 6 % et une ambition de devenir un pays développé d’ici 2045.

Partageant les mêmes opinions que le Premier ministre Pham Minh Chinh, Hun Many a affirmé qu'il déploierait ses efforts, de concert avec la Commission centrale de mobilisation de masse du PPC et les dirigeants cambodgiens, poursuivrait la collaboration étroite avec la partie vietnamienne pour préserver, cultiver, approfondir les relations Vietnam - Cambodge.

