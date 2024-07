Les dirigeants lao apprécient la coopération législative avec le Vietnam

Une délégation de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne conduite par son vice-président Nguyên Khac Dinh a rendu des visites de courtoisie respectivement au secrétaire général et président du Laos, Thongloun Sisoulith et au président de l'AN lao Xaysomphone Phomvihane dans la matinée du 5 juillet et dans l’après-midi du 4 juillet à Vientiane.

>> Le Vietnam partage des expériences de révision de la Constitution avec le Laos

>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit le vice-PM et ministre des Affaires étrangères du Laos

Photo : VNA/CVN

Lors de ces rencontres, les dirigeants lao ont exprimé leur gratitude et leurs sincères remerciements au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens pour leur soutien constant, substantiel, efficace et opportun au Laos dans le passé et dans les efforts actuels de construction et de défense nationale.

Ils ont affirmé leur soutien aux parties dans la poursuite de la mise en œuvre de leur mémorandum d'accord sur la coopération, l'échange de délégations à tous les niveaux, ainsi que le suivi et la promotion de la mise en œuvre des décrets et accords signés par les deux gouvernements.

Ils ont tous apprécié la tournée de travail de la délégation de l’organe législatif vietnamien. Ils ont affirmé qu'il s'agissait à la fois d'une bonne opportunité pour l'AN lao ainsi que pour le Comité national pour l'amendement de la Constitution lao d'échanger leurs expériences en matière d'amendement de la Constitution de 2015 pour l'adapter aux exigences du développement socio-économique du pays, ce qui contribue grandement à la promotion de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples en général, ainsi qu'entre les deux organes législatifs des deux pays en particulier.

Le secrétaire général et président du Parti lao a déclaré qu'il soutenait l'initiative des deux législatures de compiler et de publier un livre sur leurs relations depuis cinq décennies.

Il a souhaité que l’AN vietnamienne continue à soutenir et à partager ses expériences au cours de l'année où le Laos assumera la présidence de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et présidence de la 45e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 45).

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le vice-président de l'AN vietnamienne Nguyên Khac Dinh a informé les dirigeants lao des résultats de cette visite de travail au Laos, de l’entretien; du séminaire scientifique sur les expériences d'amendement de la Constitution et du séminaire entre les AN des deux pays sur les expériences en matière de recherche législative.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt à aider le Laos à assumer efficacement la présidence de l'ASEAN/AIPA cette année, renforçant ainsi son rôle et sa position dans la région et dans le monde.

Le matin du même jour, les deux AN ont tenu un atelier sur la recherche législative, tandis que Nguyên Khac Dinh et son homologue lao Chaleun Yiapaoher ont eu des entretiens le 4 juillet.

VNA/CVN