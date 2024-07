Dà Nang renforce sa coopération avec des villes japonaises et sud-coréennes

Nguyên Thi Anh Thi a annoncé que Dà Nang et Sakai entretenaient les relations de ville d’amitié à partir de 2019. Des programmes d'échange d'étudiants et cadres, des événements culturels... sont régulièrement organisés ces derniers temps par les deux parties. Elle a souhaité que les deux parties continuent à maintenir un canal de dialogue entre les hauts dirigeants des deux villes et des activités d'échange et que la ville de Sakai continue à soutenir et à présenter les entreprises et les investisseurs japonais venus investir dans la ville de Dà Nang.

Motoya Kazuhiro, pour sa part, a déclaré que Dà Nang était une ville dynamique et jeune, dotée d'un grand potentiel de développement. Les deux villes ont eu de nombreuses activités d’échange et de coopération dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation, de la santé... Actuellement, les deux villes ont la même orientation pour construire une ville neutre en carbone et des zones urbaines n'émettant pas d'émissions. Le maire adjoint de Sakai a espéré qu'à l'avenir, les deux parties continueront à coopérer efficacement dans des domaines tels que la protection de l'environnement, le développement du tourisme.

Le même après-midi, Nguyên Thi Anh Thi a travaillé avec une mission de la ville sud-coréenne Naju, conduite par Kim Kwan Yong, son vice-président du Conseil municipal.

Nguyên Thi Anh Thi a estimé que Dà Nang et Naju étaient deux localités présentant de nombreuses similitudes et opportunités de coopération et de développement. La ville de Naju possède des atouts dans l'industrie, l'industrie électrique, l'électronique et l'agriculture (célèbre pour le riz et les poires Naju). Les deux villes encouragent l’attraction des investissements et se concentrent sur la protection de l’environnement et l’utilisation d’énergies propres. Elle a donc espéré que cette visite contribuerait à renforcer davantage la coopération bilatérale ; à promouvoir les activités d'échange culturel et de liens communautaires et aussi des investissements.

Kim Kwan Yong a affirmé que les deux localités partageaient la même orientation en matière de développement urbain intelligent et écologique, souhaitant continuer à promouvoir la coopération et le développement entre les deux villes. Les deux parties doivent développer les vols directs Dà Nang - Naju pour relier le tourisme, le commerce et le développement économique.

