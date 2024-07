Accélérer les enquêtes et le traitement des affaires de corruption et de pratiques malsaines

Luong Cuong, membre du Bureau politique, permanent du secrétariat, a assisté vendredi 5 juillet à Hanoï à une conférence de la Commission centrale des affaires intérieures pour dresser le bilan de son travail au premier semestre et lancer ses tâches au second.

>> Renforcement de la prévention et de la lutte contre de la corruption

>> Poursuivre l’accélération de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines

>> Pour éliminer la corruption et les pratiques malsaines

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, Luong Cuong a déclaré apprécier les réalisations de la Commission centrale des affaires intérieures pour contribuer à la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, ainsi qu’à la réforme judiciaire.

Il a notamment salué l’organisation par la Commission de trois conférences nationales sur les affaires intérieures, la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, ainsi que ses efforts dans la rédaction et la vulgarisation du contenu et des valeurs fondamentales du livre Lutter résolument et persévéramment contre la corruption et les pratiques malsaines, contribuer à l’édification du Parti et de l’État vietnamiens pour les rendre de plus en plus sains et puissants du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a également applaudi les contributions de la Commission sur divers aspects, contribuant à la découverte et au traitement de nombreuses affaires.

Il a toutefois indiqué certaines lacunes et faiblesses, demandant à la Commission centrale des affaires intérieures de redoubler d’efforts et d’agir de manière plus efficace pour contribuer à la prévention et à la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, ainsi qu’à la réforme judiciaire, conformément à la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Selon Luong Cuong, dans les temps à venir, il est nécessaire que la Commission se concentre sur la recherche et l’achèvement des projets et des tâches conformément au programme de travail 2024.

Il lui a en outre demandé de proposer des lignes directrices et des points de vue majeurs sur les affaires intérieures, la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, ainsi que la réforme judiciaire, pour favoriser l'élaboration des projets de documents du XIVe Congrès national du Parti.

Il a également demandé à la Commission centrale des affaires intérieures d’œuvrer pour accélérer les enquêtes et le traitement des affaires de corruption et de pratiques malsaines, dont celles impliquant des cadres à postes de responsabilité, contribuant aux préparatifs en matière de personnel pour les congrès du Parti de tous niveaux et le XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN