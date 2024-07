Créer les conditions les plus favorables à Trà Vinh de se développer davantage dans l'avenir

Le président Tô Lâm a souhaité que le gouvernement, les ministères et les branches relèvent rapidement les difficultés et les obstacles, en vue de créer les conditions les plus favorables au développement de la province de Trà Vinh (Sud) dans la période à venir.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une séance de travail avec les dirigeants de la province de Trà Vinh, vendredi 5 juillet, dans le cadre de sa tournée dans le delta du Mékong, le président a exhorté les autorités provinciales de prêter attention à d'importants projets d'infrastructures pour créer des changements forts dans la restructuration économique, à la résolution des défis causés par le changement climatique, l'intrusion de l'eau salée, à la réduction de la pauvreté, en particulier du peuple khmer ; de continuer à investir dans l'agriculture et les zones rurales car cette proportion est encore très élevée dans la structure économique de Trà Vinh.

Soulignant que Trà Vinh est une province dotée d’un grand nombre de personnes ethniques et religieuses et est identifiée comme une localités clé en termes de sécurité et de défense nationales, le chef de l’État a demandé de continuer à bien mettre en œuvre les politiques de sécurité sociale et de soin à la santé des personnes, la formation professionnelle et les programmes d'emploi.

Le système politique de base, les autorités à tous les niveaux et le peuple ne doivent pas laisser les forces hostiles inciter et mener à bien des complots visant à saboter le bloc de grande union nationale ; s'intéressent à la prévention et à la lutte contre les maux sociaux et tous les types de criminalité, a-t-il ajouté. Il faut consolider la défense et la sécurité nationales, assurer la sécurité politique, l'ordre social.

Tô Lâm a hautement apprécié le Comité provincial du Parti, les autorités et le peuple de Trà Vinh pour leur solidarité, leurs efforts pour obtenir des résultats socio-économiques positifs et complets.

Photo : VNA/CVN

La province a connu, au cours des six premiers mois de l'année, un taux de croissance de 10,27%. Les recettes budgétaires se sont élevées à 219 milliards de dôngs, soit 82,12% de l'estimation, en hausse de 20,17% sur un an.

Le taux de ménages pauvres et quasi pauvres est continuellement réduit. Fin 2023, ce taux était de 1,19 et 2,35%, respectivement.

Depuis le début de 2024, la province reçoit l'aide de 11 organisations non gouvernementales étrangères, mis en œuvre 23 programmes et projets, avec un financement total engagé de 38,36 milliards de dôngs, en hausse de 192,7% par rapport à la même période 2023.

Le président a demandé à Trà Vinh de continuer à mener à bien l'édification du Parti, du système politique propre et fort, à promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption et le gaspillage.

À cette occasion, le président Tô Lâm a fait don de 1.400 radios à la province de Trà Vinh pour les distribuer aux populations ethniques, leur permettant d'écouter des programmes de radio dans la langue ethnique.

Le même jour, le président Tô Lâm est venu offrir de l'encens et des fleurs aux zones commémoratives au président du Conseil des ministres Pham Hùng, au Premier ministre Vo Van Kiêt, dans la province de Vinh Long.

Il a également rendu visite à la famille du général de division Son Cang, héros des Forces armées populaires ; est venu remettre des cadeaux à certaines familles bénéficiaires de politiques sociales de la province de Trà Vinh.

VNA/CVN