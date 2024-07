Le président Tô Lâm assigne des tâches à la brigade du génie 25

Le président de la République, Tô Lâm, a salué vendredi 5 juillet à Vinh Long, dans le delta du Mékong, les efforts et les réalisations des officiers et soldats de la Région militaire 9 en général et de la brigade du génie 25.

Photo : VNA/CVN

La brigade du génie 25, noyau des forces du génie de la région militaire 9, opère dans les villes de Vinh Long et Cân Tho, et les provinces de Dông Thap et Kiên Giang, y compris les communes insulaires de Thô Châu et Tiên Hai de la province de Kiên Giang.

Ses tâches politiques comprennent notamment la préparation au combat, le secours et le sauvetage, la prévention et la lutte contre le terrorisme, l’entraînement au combat, la construction d’ouvrages de combat, le déminage, et la construction de l’armée régulière et de l’organisation du Parti saine et forte.

Le chef de l’État a indiqué que dans les temps à venir, les tâches militaires, de défense nationale, de sauvegarde de la patrie et la politique de construire une armée bien exercée, compacte et forte poseront de nouvelles demandes de plus en plus élevées.

Il a demandé à l’unité de continuer à promouvoir la tradition glorieuse des forces de la région militaire 9, de travailler régulièrement à l’éducation politique et idéologique, d’élever la qualité du travail d’entraînement et de préparation au combat, et de rester active dans le traitement des bombes, mines et munitions non explosées laissées par la guerre.

La brigade du génie 25 est exhortée à se joindre avec la population aux efforts de prévention, de lutte et de règlement des conséquences des calamités naturelles, et de bien préparer la célébration du cinquantenaire de la Journée traditionnelle de la brigade en 2025.

Le président a également demandé à l’unité de lutter de manière résolue et persistante contre la corruption et la négativité, d’édifier un contingent de ferme caractère politique, prêt à surmonter toutes les difficultés et tous les défis pour achever toutes les tâches assignées.

VNA/CVN