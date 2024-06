Les médias cambodgiens mettent en avant les relations Vietnam -Cambodge

À l'occasion du 57 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin 1967 - 24 juin 2024), ces derniers jours, les médias cambodgiens ont publié de nombreux articles et images promouvant les bonnes relations et les liens forts de longue date entre les deux pays voisins.

Le journal Kampuchea Thmey Daily a publié le 20 juin un article intitulé "Cambodge - Vietnam : 57 ans de bons voisins, d'amitié traditionnelle de longue date", soulignant que les deux pays ont traversé ensemble de nombreuses périodes historiques importantes.

Les deux pays entretiennent depuis toujours des relations étroites, partagent et se soutiennent mutuellement dans les forums régionaux et internationaux. Ils ont été côte à côte dans le passé dans la libération et l'unification nationale, ainsi que dans la construction et la protection du pays aujourd'hui.

Notant que le 24 juin 2024 marque le 57e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Vietnam, l'article souligne qu'au cours des 57 dernières années, les relations n'ont cessé de se développer malgré les défis. Les relations se sont développées de plus en plus substantiellement et efficacement dans tous les domaines, devenant un bien commun inestimable des deux peuples et des deux pays.

Dans un article sur le même sujet publié le 23 juin, le journal Koh Santepheap a également évoqué les relations de coopération entre les deux pays voisins dans de nombreux domaines, notamment politique et sécuritaire.

Selon l'article, dans le contexte où le Cambodge poursuit une politique étrangère indépendante fondée sur le droit, adhérant aux principes du multilatéralisme et à la Charte des Nations unies, le pays de la merveille d'Angkor considère toujours le Vietnam comme l'une des principales priorités dans sa politique étrangère. Au contraire, le Vietnam persiste la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie et de multilatéralisation et de diversification, considérant toujours le Cambodge comme l'une des principales priorités de sa politique étrangère.

Le plus ancien journal du Cambodge a indiqué que les réalisations récentes de la coopération entre les deux pays voisins ont apporté une contribution importante au maintien de la stabilité politique et au développement socio-économique et à la garantie de la sécurité dans chaque pays.

Le 22 juin, l'Agence de presse nationale du Cambodge (AKP) a publié un article intitulé "Célébrer les 57 ans des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Vietnam: de nouveaux sommets pour les relations politiques entre le Cambodge et le Vietnam".

L'article fournit des évaluations complètes de l'amitié et de la coopération de longue date entre les deux pays voisins à travers l'histoire. Il a également introduit et actualisé de nouvelles réalisations dans leurs relations dans des domaines spécifiques, notamment politiques.

Les deux parties ont affirmé que les relations entre le Cambodge et le Vietnam se développent bien et deviennent de plus en plus profondes, pratiques et efficaces dans tous les aspects, devenant ainsi un bien commun précieux des peuples des deux pays et le facteur le plus important garantissant leur succès dans la construction et la protection nationales, selon l'article.

L'AKP s'est dite convaincue que les deux pays continueront de se tenir côte à côte pour réaliser les visions qui feront du Cambodge un pays développé d'ici 2050, et du Vietnam un pays à revenu élevé d'ici 2045.

