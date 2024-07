Nouvelle-Galles du Sud

Des autorités apprécient le développement rapide des liens Vietnam - Australie

L'ambassadeur vietnamien en Australie, Pham Hùng Tâm, a effectué les 3 et 4 juillet une visite officielle en Nouvelle-Galles du Sud. Il a rendu des visites de courtoisie à la gouverneure Margaret Beazley, au président de l'Assemblée législative Greg Piper, et a rencontré la leader adjointe de l'opposition Robyn Preston, le juge en chef Andrew Bell, et le ministre des Compétences, du TAFE et de l'Enseignement supérieur de la Nouvelle-Galles du Sud, Steve Whan.

>> Le Vietnam, une destination très appréciée des touristes australiens

>> Le président Tô Lâm reçoit l'ambassadeur d'Australie

>> Félicitations à la gouverneure générale d’Australie

Photo : VNA/CVN

Le diplomate vietnamien a également visité l'Université de Sydney et l'Université de technologie de Sydney, le centre Illawarra Hydogen, le système de transport intégré de Sydney (SCATS), la société Hillridge Technology et une société de produits de compléments alimentaires Raydel.

La gouverneure Margaret Beazley a salué le développement rapide des relations de coopération entre le Vietnam et l'Australie, notamment après l'établissement du partenariat stratégique intégral lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en mars dernier. Elle s'est réjouie des bonnes relations d'amitié et de coopération entre la Nouvelle-Galles du Sud et Hô Chi Minh-Ville.

Importance de la coopération parlementaire et judiciaire

Lors de ces rencontres, les dirigeants législatifs et judiciaires de Nouvelle-Galles du Sud ont souligné l'importance de la coopération parlementaire et judiciaire entre l'Australie et le Vietnam. Le président de l'Assemblée législative Greg Piper a convenu de renforcer la coopération dans l'éducation, les échanges entre les peuples et l'échange d'expériences judiciaires.

La leader adjointe de l'opposition Robyn Preston a exprimé son intérêt pour la coopération en matière d'échange de parlementaires et pour mieux comprendre le développement des relations entre les deux pays. Les dirigeants parlementaires de Nouvelle-Galles du Sud ont tous reconnu le rôle de l'Association parlementaire d'amitié des deux pays.

Le juge en chef Andrew Bell a souhaité accroître les échanges de délégations judiciaires et promouvoir la coopération lors des forums internationaux et régionaux, notamment la Conférence des juges en chef de l'Asie et du Pacifique.

Le ministre Steve Whan est très intéressé par la coopération en matière d'éducation et de formation professionnelle entre les deux pays, soulignant le rôle important des étudiants internationaux, dont les étudiants vietnamiens, dans l'éducation en Australie, et en Nouvelle-Galles du Sud en particulier.

Des entreprises et des centres technologiques de Nouvelle-Galles du Sud ont présenté à l'ambassadeur leur potentiel, leurs stratégies de développement, et leurs opportunités d'affaires et de coopération avec le Vietnam, notamment dans la gestion du trafic, les télécommunications, l'agriculture, la transformation verte, et les énergies renouvelables.

L'ambassadeur Pham Hùng Tâm a apprécié de nouveaux développements dans les relations de coopération bilatérale, soulignant l'importance de la coopération décentralisée entre les deux pays, notamment entre la Nouvelle-Galles du Sud et Hô Chi Minh-Ville.

Il a demandé aux autorités locales de continuer à soutenir les associations vietnamiennes pour contribuer aux relations d'amitié entre les deux pays et à envisager de lever certaines restrictions temporaires contre les étudiants de la région centrale du Vietnam.

L'ambassadeur a souligné la coopération entre l'Université de Sydney et l'Université de technologie de Sydney avec des partenaires vietnamiens, notamment l'accord conclu lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh. Il a appelé à promouvoir la coopération bilatérale en matière de formation dans les domaines de la technologie et des énergies renouvelables.

Il a également proposé aux universités de Nouvelle-Galles du Sud de se coordonner avec les agences vietnamiennes pour gérer et protéger les citoyens et étudiants vietnamiens.

À cette occasion, l'ambassadeur a rencontré les représentants de la communauté vietnamienne de Nouvelle-Galles du Sud, leur demandant de se conformer aux lois locales et de contribuer activement aux relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

VNA/CVN