Le Vietnam et le Cambodge partagent leurs expériences sur le travail de mobilisation de masse

Photo : VNA/CVN

Vendredi 5 juillet, à Hanoï, la délégation cambodgienne a été reçue par le membre du Politburo, secrétaire du Comité central du PCV et présidente de la Commission centrale de mobilisation des masses du Parti, Bùi Thi Minh Hoài.

Hun Many, aussi ministre du Service civil, président de l'Union des jeunes cambodgiens, a félicité les réalisations obtenues par le Vietnam ces derniers temps. Il s’est déclaré convaincu que sous la direction du PCV, le peuple vietnamien continuerait à réaliser de nombreux progrès nouveaux et plus importants dans l’œuvre de Renouveau, d’édification et de défense de la Patrie.

Remerciant profondément le Vietnam d'avoir aidé le Cambodge à échapper au régime génocidaire hier et de toujours soutenir le Cambodge dans le développement du pays aujourd'hui, Hun Many a affirmé que le Cambodge préserverait et cultiverait toujours l'amitié et renforcerait les relations entre les deux Partis et ces deux commissions.

De son côté, Bùi Thi Minh Hoài a félicité le Cambodge pour ses grandes réalisations acquises ces derniers temps.

Elle s'est déclarée convaincue que le peuple cambodgien continuerait à gagner de nombreux résultats dans l’œuvre d’édification et de développement du pays et a félicité Hun Many pour son élection au poste de vice-Premier ministre.

Elle s’est réjouie du renforcement et du développement plus fort des relations entre les deux pays dans divers domaines, contribuant au maintien de la stabilité politique et au développement économique de chaque pay, servant de base pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

En outre, elle a hautement apprécié les résultats de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge et entre ces deux commissions.

Elle a également remercié le gouvernement cambodgien pour son intérêt à créer les conditions permettant aux personnes d'origine vietnamienne de vivre de manière stable et à soutenir et éliminer les difficultés et les obstacles pour les entreprises vietnamiennes qui investissent au Cambodge.

Le même jour, la délégation cambodgienne s'est entretenue avec la délégation la Commission centrale de mobilisation des masses du PCV, conduite par son vice-président permanent Pham Tât Thang.

Les deux parties ont souligné qu'elles continueraient à maintenir les échanges de délégations et à partager leurs expériences et informations ; à coordonner le travail de propagande et mobiliser les gens, en particulier la jeune génération des deux pays, pour préserver et cultiver de bonnes relations entre les deux Partis et les deux pays Vietnam - Cambodge ; lutter contre les arguments déformés des forces hostiles sabotant les deux Partis, les deux États et divisant les relations Vietnam - Cambodge.

VNA/CVN