Le président apprécie le partenariat stratégique Vietnam - Nouvelle-Zélande

Le chef de l’État a souligné l’importance de 2025, qui marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et le 5e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam - Nouvelle-Zélande et est considérée comme une opportunité pour les deux pays de planifier des activités significatives, notamment des visites de haut niveau, de consolider leur coopération multiforme et de hisser les liens à un nouveau palier.

Saluant l’étroite collaboration en matière de défense et de sécurité et les progrès positifs dans les relations économiques et commerciales bilatérales, il a remercié la Nouvelle-Zélande pour son soutien à la formation en anglais et à la formation spécialisée des fonctionnaires vietnamiens aux niveaux central et local.

Le président Tô Lâm a profité de cette occasion pour proposer au gouvernement néo-zélandais de continuer à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne étudie, travaille et vive dans le pays.

L’ambassadrice Caroline Beresford a, pour sa part, estimé que 2025 sera une excellente opportunité pour la Nouvelle-Zélande et le Vietnam de renforcer et d’approfondir davantage leurs relations bilatérales.

Elle a affirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec les ministères, agences et secteurs des deux pays pour favoriser la coordination dans les domaines prometteurs, dans l’espoir d’élever les relations bilatérales à une nouvelle hauteur avec des résultats pratiques et efficaces au cours de son mandat au Vietnam.

La diplomate a exprimé l’espoir que le Vietnam, en tant que coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande de juillet 2024 à juillet 2027, contribuera à consolider les liens entre la Nouvelle-Zélande et la région de l’Asie du Sud-Est.

Le président Tô Lâm a souligné l’importance d’une coordination bilatérale étroite dans les forums multilatéraux, tels que les Nations unies et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Il a souligné que les perspectives communes du Vietnam et de la Nouvelle-Zélande sur les questions mondiales et régionales constituent une base solide pour renforcer les efforts conjoints visant à construire des régions pacifiques, stables et prospères de l’Asie-Pacifique et de l’Océan indien.

VNA/CVN