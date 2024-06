Un expert cambodgien souligne les bonnes relations avec le Vietnam

Dans l'atmosphère de la célébration des 57 ans des relations Vietnam - Cambodge (24 juin), l'Agence de presse du Cambodge (AKP) et des médias locaux comme FRESH News et AMS ont publié simultanément un article du Docteur Kin Phea, directeur de l'Institut des relations internationales de l'Académie royale du Cambodge, sur les bonnes relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Dans son article Les relations Cambodge - Vietnam doivent reposer sur le principe de bon voisinage, Kin Phea a déclaré que dans le cadre des relations bilatérales avec le Vietnam, le Cambodge respectait toujours sa politique étrangère de bon voisinage, renforçant l'amitié et la coopération dans le cadre bilatéral et en se soutenant mutuellement dans les forums internationaux et régionaux. Lors de ces forums, les deux pays ont échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

De son côté, dans le cadre de sa politique étrangère bilatérale avec le Cambodge, le Vietnam a toujours considéré le Cambodge comme un bon voisin et une priorité absolue à consolider.

Selon l'expert, les relations bilatérales Cambodge - Vietnam se développent dans de nombreux domaines. Il a estimé que la politique étrangère bilatérale du Cambodge et du Vietnam avait montré les relations profondes entre les deux pays. Les deux pays ont travaillé ensemble pour résoudre les problèmes mondiaux, élargi leurs relations à tous les niveaux et dans tous les forums, renforcé leur compréhension mutuelle et obtenu des résultats de plus en plus importants aux niveaux national et mondial.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants des deux pays ont toujours exprimé leur engagement à consolider, élargir et renforcer les relations bilatérales à un nouveau niveau, apportant des avantages pratiques aux peuples et aux deux pays.

Kin Phea a commenté que la politique étrangère du Cambodge à l'égard du Vietnam était basée sur les principes de bon voisinage, de construction d'une amitié étroite traditionnelle, de confiance mutuelle et d'une coopération mutuellement bénéfique.

Le renforcement des relations et de la coopération entre le Cambodge et le Vietnam est extrêmement nécessaire. Par conséquent, les deux pays doivent maintenir l'esprit de coopération dans les domaines d'intérêt mutuel, conformément à la devise actuelle des deux pays : "Bon voisin, amitié traditionnelle, coopération intégrale, durable à long terme".

Il a espéré que les relations Cambodge - Vietnam continueront à se développer plus profondément, plus globalement et plus efficacement au cours du prochain siècle.

VNA/CVN