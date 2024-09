Vietnam et Cambodge unis dans le domaine de l'information et de l'éducation

Au cours de sa visite, Lai Xuân Môn a rendu une visite de courtoisie au vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Say Chhum ; s'est entretenu avec Tak Sun Y, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'entraînement du PCC ; et a rencontré Neth Pheaktra, ministre cambodgien de l'Information.

Photo : VNA/CVN

Sa visite continue d’affirmer la politique étrangère du Vietnam d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures et contribue à consolider et à approfondir les relations avec les pays partenaires et amis traditionnels, y compris le bon voisinage et la coopération intégrale avec le Cambodge. En outre, elle contribue à renforcer la coopération entre les deux pays via le canal du Parti, en particulier entre les deux Commissions qui sont en charge du travail politique et idéologique des deux Partis.

Lors des rencontres, Lai Xuân Môn a exprimé sa conviction que le peuple cambodgien continuerait à obtenir de nombreuses réalisations plus importantes dans l'oeuvre d'édification et de développement du pays.

Il a affirmé que le Vietnam soutenait toujours le PCC ainsi que la cause de la défense, de l’édification et du développement du Cambodge, attachant toujours de l'importance et accordant la priorité absolue au renforcement et au développement des relations avec le Cambodge.

Le Vietnam fera de son mieux pour travailler avec le Cambodge afin de préserver, protéger et cultiver continuellement les relations de plus en plus approfondies, pratiques et efficaces entre les deux pays, a dit Lai Xuân Môn.

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du PCV a pour objectif de promouvoir la propagande sur l'histoire des relations entre les deux pays, les résultats obtenus par le Cambodge, ainsi que de combattre et de réfuter rapidement les informations erronées, négatives, hostiles et déformées et la rhétorique sur les relations entre les deux pays.

Lai Xuân Môn a hautement apprécié la coordination active et étroite des agences cambodgiennes pour leur intérêt à aider et à créer des conditions favorables pour résoudre la question du statut juridique des personnes d'origine vietnamienne vivant pour la stabilité à long terme au Cambodge ; soutenir et supprimer les difficultés et les obstacles qui empêchent les entreprises vietnamiennes d'investir au Cambodge.

Promouvoir la coopération bilatérale

Lors d'une réception de la délégation de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du PCV, le vice-président du PCC, Samdech Say Chhum, a félicité les grandes réalisations du Vietnam ces derniers temps sous la direction avisée du PCV.

Il a affirmé que le gouvernement du Premier ministre Hun Manet promouvait et continuerait à promouvoir fortement la coopération avec le Vietnam pour le développement et la prospérité des deux peuples.

Photo : VNA/CVN

Il a exprimé son plein soutien aux activités de coopération entre la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du PCV et la Commission centrale de sensibilisation et d'entraînement du PCC, et proposé à ces deux Commissions de continuent à coopérer étroitement pour organiser la mise en œuvre des accords de coopération entre le deux Partis, en se concentrant sur l'éducation et la propagande des peuples des deux pays, en particulier de la jeune génération, sur la tradition de solidarité, d'amitié et de coopération étroite entre les deux pays, du passé au présent et à l'avenir.

Lors de l’entretien entre les délégations de ces deux Commissions, les deux parties ont convenu les échanges et la coordination entre les deux Commissions, afin de mettre en œuvre des accords de haut niveau, des échanges professionnels et de la propagande auprès des peuples des deux pays sur l'amitié entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi que les réalisations en matière de développement socio-économique dans chaque pays sous la direction du PCV et le PCC.

À cette occasion, la délégation s’est rendue à la société de télécommunications Metfone du Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel), une coentreprise Vietnam - Cambodge.

Lai Xuân Môn félicité les résultats positifs des activités du Viettel au Cambodge, en particulier la mise en œuvre de nombreux projets de transformation numérique pour les ministères et branches cambodgiens, contribuant de manière significative à la promotion de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge.

VNA/CVN