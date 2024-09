Vice-ministre des Affaires étrangères



Le rôle de l'éducation dans la garantie des droits de l'homme

>> Le Vietnam respecte et garantit toujours les droits de l'homme, selon un expert russe

>> Une Résolution du Vietnam adoptée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies

>> Le rapporteur spécial de l'ONU évalue les progrès du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dô Hùng Viêt a fait cette déclaration lors de son discours d'ouverture lors d'un séminaire international sur l'intégration de l'éducation aux droits de l'homme dans le système éducatif co-parrainé le 27 septembre à Genève en Suisse par le Vietnam, les Philippines, l'Australie et l'Italie alors qu'il assistait à la 57e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDH) pour adopter le rapport du cycle IV de l'Examen périodique universel (EPU) du Vietnam.

Soulignant les efforts du Vietnam dans ce domaine, Dô Hùng Viêt a fait savoir que que la promotion des droits à l'éducation et de l'éducation aux droits de l'homme faisait partie des priorités du Vietnam lors de son adhésion au CDH pour le mandat 2023-2025.

Le Vietnam espère que le séminaire sera co-organisé, créant ainsi un forum permettant aux nations de partager leurs expériences et de contribuer à la préparation de la mise en œuvre de la cinquième phase du Programme mondial d'éducation aux droits de l'homme (WPHRE) pour la période 2025-2029, a-t-il déclaré.

Le diplomate vietnamien a estimé que bien que les pays et les organisations internationales aient obtenu diverses réalisations dans la promotion de l'éducation aux droits de l'homme, avec son intégration dans le système scolaire comme élément central, et aient fait des efforts pour promouvoir la coopération internationale dans ce domaine, il est nécessaire d'améliorer le partage d'expériences et de connaissances car peu de pays ont encore fourni des informations pour le programme.

Photo : VNA/CVN

Le Dr. Lê Xuân Tùng, de l'Institut des droits de l'homme de l'Académie nationale des sciences politiques Hô Chi Minh (HCMA), a fait part de la mise en œuvre par le Vietnam de son projet d'intégration de l'éducation aux droits de l'homme dans l'éducation formelle avec plusieurs résultats remarquables, notamment l'organisation de cours de formation pour les enseignants et les conférenciers, la compilation et la publication de documents liés au domaine, l'intégration de l'éducation aux droits de l'homme dans le système éducatif et la mise en place d'un partenariat entre l'HCMA et la Commission australienne des droits de l'homme.

En partageant leurs expériences, des représentants d'autres pays et régions ont souligné le rôle important des écoles, des familles, de la société et des parties compétentes dans l'éducation aux droits de l'homme pour les enfants.

Elena Ippoliti, de la Division de la recherche du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, a déclaré qu'une approche globale de l'éducation aux droits de l'homme consiste à combiner l'élaboration de politiques, les moyens de mettre en œuvre ces politiques, les processus et les outils d'enseignement et d'apprentissage, le renforcement des capacités des enseignants et du personnel éducatif et l'environnement d'apprentissage.

VNA/CVN