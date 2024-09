La 75e Fête nationale de la Chine célébrée à Hanoï

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur de Chine, He Wei, a passé en revue les grands succès que le Parti, l'État et le peuple chinois ont obtenus au cours de ces 75 dernières années.

Le diplomate a souligné que la Chine considère toujours les relations avec le Vietnam comme une orientation prioritaire de sa politique étrangère de voisinage. Il s'agit d'un choix stratégique de la Chine, basé sur le développement à long terme des liens entre les deux parties et les deux pays, a-t-il souligné.

He Wei a exprimé sa volonté de travailler avec la partie vietnamienne pour mettre pleinement en œuvre la conception commune de haut niveau des hauts dirigeants des Partis et des pays sur le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégrale et la promotion de la construction d'une construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam et investie d'une importance stratégique.

Il a également déclaré qu'au cours de son mandat de travail, il s'efforcera de promouvoir la connexion et la coordination entre les ministères, branches et localités chinois avec les parties vietnamiennes, afin de contribuer à intensifier davantage la collaboration entre les deux pays dans différents domaines.

Dans le même temps, le président de l'Association d'amitié Vietnam - Chine, Nguyên Hoàng Anh, a souligné le développement fructueux des relations bilatérales ces derniers temps, grâce au leadership et à l'orientation stratégique des plus hauts dirigeants des deux Partis et pays.

À l'avenir, le Parti, l'État et le peuple du Vietnam déploieront des efforts conjoints avec leurs homologues chinois pour faire progresser le partenariat de coopération stratégique intégral et construire une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam d'importance stratégique, apportant ainsi des avantages pratiques aux peuples et au maintien de paix, de stabilité et de développement dans la région et dans le monde, a-t-il souligné.

