Russie

Resserrer les liens entre les localités vietnamiennes et la République du Tatarstan



>> Vietnam - Russie : nouvel élan pour promouvoir la coopération commerciale

>> Vietnam - Russie : une visite pour approfondir des liens entre les parlements

>> Vietnam - Russie : renforcer leurs liens stratégiques dans les domaines de l'éducation et de l'innovation

Photo : VNA/CVN

En rencontrant le président du Tatarstan, Minnikhanov Rustam Nurgalievich, l’ambassadeur Dang Minh Khôi a dit que le Tatarstan disposait de nombreuses conditions favorables pour développer la coopération économique, commerciale et d'investissement, notamment dans les domaines de l'industrie, des technologies de l'information, de la pétrochimie et des soins de santé de haute technologie.

Il a proposé à l’administation du Tatarstan de s’attacher à la coordination avec les localités vietnamiennes pour élargir davantage la coopération, d’avoir des politiques préférentielles pour les entreprises vietnamiennes qui investissent au Tatarstan et d’aider ses entreprises à venir faire des affaires au Vietnam.

L’ambassadeur Dang Minh Khôi a également proposé à l’administation du Tatarstan de continuer à créer des conditions plus favorables à la communauté vietnamienne comptant actuellement près de 800 personnes de s'intégrer de plus en plus profondément et largement dans la vie sociale russe, tout en préservant son identité culturelle et ses traditions, contribuant ainsi au développement prospère des relations entre le Vietnam et la Russie.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Minnikhanov Rustam Nurgalievich a déclaré que le Tatarstan souhaitait également contribuer à promouvoir la coopération économique et commerciale entre la Russie et le Vietnam à travers la coopération avec les provinces et villes vietnamiennes.

Il a souligné que l’administration du Tatarstan créerait des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes souhaitant investir et coopérer au Tatarstan, et accueillerait également les délégations d'entreprises vietnamiennes souhaitant venir au Tatarstan pour sonder le marché et le potentiel de coopération.

Il a également promis de créer les conditions les plus favorables aux Vietnamiens de s'intégrer sur son sol.

Dans le cadre de sa tournée, l’ambassadeur Dang Minh Khôi a eu une séance de travail avec des représentants de la communauté vietnamienne de la ville de Kazan. Il a tenu des séances de travail avec l'Agence de développement des investissements du Tatarstan et la ville aux technologies Innopolis.

VNA/CVN