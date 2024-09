Remerciements du plus haut dirigeant vietnamien adressés aux dirigeants cubains

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm et son épouse ont adressé un message de remerciements au premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président Miguel Díaz-Canel Bermúdez, à son épouse, aux dirigeants du Parti et de l'État et au peuple cubains pour leur profonde amitié et leur accueil chaleureux et attentionné destiné à la délégation vietnamienne.

>> Cultiver l’amitié fidèle entre le Vietnam et Cuba

>> Déclaration commune Vietnam - Cuba

>> Le SG du Parti et président Tô Lâm termine avec succès sa visite d'État à Cuba

En quittant La Havane, terminant avec succès leur visite d'État à Cuba, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm et son épouse ont adressé un message de remerciements au premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président Miguel Díaz-Canel Bermúdez, à son épouse, aux dirigeants du Parti et de l'État et au peuple cubains pour leur profonde amitié et leur accueil chaleureux et attentionné destiné aux Vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

“Ma première visite à Cuba dans mes nouvelles fonctions est l'héritage et la poursuite de la politique d’accorder la priorité absolue aux relations Vietnam - Cuba du Parti, de l'État du Vietnam, des générations des dirigeants vietnamiens, en particulier du défunt secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong”, a dit Tô Lâm dans le message.

Il a exprimé sa joie devant les résultats profonds et substantiels de cette visite, en particulier le contenu de son échange avec le dirigeant cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez, des entretiens entre les deux délégations de haut rang du Parti et de l’État ainsi que des rencontres entre le dirigeant et le leader révolutionnaire, le général Raúl Castro, le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire Esteban Lazo Hernández, le premier ministre Manuel Marrero Cruz.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm est fermement convaincu que le consensus élevé entre les dirigeants vietnamiens et cubains lors de cette visite apporterait une contribution décisive au renforcement de la confiance politique, à la coordination stratégique, à la promotion et à l'amélioration de l'efficacité de la coopération intégrale dans tous les piliers et domaines importants entre les deux pays.

Il a affirmé la haute détermination des dirigeants des deux Partis et deux États à accompagner, coopérer et se développer ensemble et amener les relations bilatérales à une nouvelle période de développement réel et durable, au bénéfice des deux peuples, pour la paix et la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN