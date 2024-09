Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit la nouvelle ambassadrice d'Allemagne à Hanoï



Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité Helga Margarete pour sa nouvelle mission au Vietnam, estimant que l'expérience de l'ambassadrice contribuerait positivement aux relations entre les deux pays.

Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé sa joie de constater qu'après près de cinq décennies, les liens entre le Vietnam et l'Allemagne avaient continué à se développer de manière fructueuse, en particulier après les visites au Vietnam du chancelier allemand Olaf Scholz en novembre 2022 et du président allemand Frank-Walter Steinmeier en janvier 2024, créant un nouvel élan pour les relations bilatérales.

Le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l'UE

Actuellement, l'Allemagne est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE), avec un chiffre d'affaires atteignant plus de 11 milliards d'USD en 2023 et plus de 8 milliards d'USD au cours des huit premiers mois de 2024. La coopération éducative entre les deux pays se développe positivement avec plus de 7.500 jeunes vietnamiens étudiant en Allemagne et le projet d'Université Vietnam - Allemande en opération efficace.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les conditions créées par le gouvernement allemand pour que la communauté vietnamienne puisse vivre et travailler de manière stable en Allemagne.

À l'approche du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025, le Premier ministre a proposé que les deux parties se coordonnent pour organiser des activités significatives telles que l'échange de délégations de haut niveau, l'organisation des Journées de l'Allemagne au Vietnam et des Journées du Vietnam en Allemagne pour approfondir davantage la relation de coopération.

Il a suggéré aux deux parties de profiter des opportunités offertes par l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), de demander au parlement allemand d'approuver prochainement l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), d'exhorter la Commission européenne (CE) à supprimer prochainement le "carton jaune" INN contre les fruits de mer vietnamiens et de renforcer la coopération et le soutien mutuel lors des forums internationaux et régionaux.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le gouvernement allemand d'avoir fourni au Vietnam un grand nombre de vaccins pendant la pandémie de COVID-19 ainsi que la sympathie et le soutien de l'Allemagne par le biais de mécanismes multilatéraux pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences du récent typhon Yagi.

Célébration des 50 ans de relations bilatérales



De son côté, Helga Margarete a exprimé son honneur d'assumer cette mission au Vietnam, affirmant que le Vietnam est un partenaire clé de l'Allemagne dans la région et s'engageant à faire tout son possible pour promouvoir les relations entre les deux pays.

L'ambassadrice a exprimé sa sympathie pour les pertes humaines et matérielles du peuple vietnamien après le passage du typhon Yagi. Elle a déclaré que l'Allemagne continuerait à soutenir le Vietnam par le biais de mécanismes multilatéraux.

Helga Margarete a hautement apprécié le bon développement des relations bilatérales, acceptant de coordonner avec les agences vietnamiennes pour mener des activités célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.

La diplomate a hautement apprécié le rôle du Vietnam lors des forums régionaux et internationaux et a déclaré qu'à l'avenir, elle souhaite promouvoir davantage la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier l'éducation, la formation, la main-d'œuvre qualifiée et l'adaptation au changement climatique.

En ce qui concerne les questions régionales et internationales, notamment la question en Mer Orientale, les deux parties ont renforcé les principes fondamentaux du droit international et ont convenu de résoudre les différends par des moyens pacifiques et d'assurer la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de l'aviation en Mer Orientale, sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

