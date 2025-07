La VNA continue d'affirmer le rôle de la première agence de presse multimédia

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh, des dirigeants des organes centraux du Parti, des représentants des comités du Parti dans le secteur de la presse ainsi que 175 délégués représentant plus de 1.000 membres du Parti de la VNA étaient également présents.

Prenant la parole, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a salué les résultats remarquables obtenus par l'organisation du Parti de la VNA durant le mandat écoulé. Il a souligné que, depuis 80 ans, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, la VNA a apporté d'importantes contributions à la cause révolutionnaire, à la lutte pour l'indépendance, à la réunification nationale, à l'innovation, à la construction et à la défense de la Patrie.

Durant le mandat passé, la VNA a affirmé son rôle et sa position en tant qu'agence de presse d'État ; un centre d'information stratégique et fiable du Parti et de l'État, contribuant à diffuser les lignes directrices du Parti, les politiques et les lois de l'État dans la société ; un canal fournissant des informations précieuses et des rapports de référence. Elle joue un rôle important dans la communication extérieure nationale, tout en étant pionnière dans la transformation numérique et l'application de l'intelligence artificielle et de la technologie intelligente dans les processus de production et de traitement de l'information.

Agence d'information stratégique et fiable du Parti et de l'État

La VNA maintient toujours sa position d'avant-garde sur le front d'information et d'idéologie, contribuant à orienter l'opinion publique, à renforcer la confiance du peuple envers le Parti et l'État, et à combattre les idées fausses des forces hostiles.

Le vice-Premier ministre a suggéré à la VNA de poursuivre le renforcement de la qualité du travail de construction d'un Parti sain, solide et complet.

En tant qu'agence de presse nationale, agence d'information stratégique et fiable du Parti et de l'État, chaque contenu publié doit être précis, objectif et opportun, répondant à la fois aux besoins de direction du Parti et de l'État, et aux attentes du public. La VNA doit être un pont efficace entre le Parti, l'État et le peuple, a-t-il ajouté.

Parallèlement, il faut accélérer la transformation numérique vers un modèle "multi-plateformes, multimédias, multilingue, multidimensionnel au service du peuple". Cela comprend le développement d'infrastructures numériques, l'utilisation efficace de l'intelligence artificielle, la numérisation complète des processus de production et de diffusion de l'information, ainsi que l'innovation dans la communication sur les réseaux sociaux.

La VNA est invitée à renforcer son intégration internationale, à élargir sa coopération avec les grandes agences de presse mondiales et à affirmer sa voix dans les forums de presse internationaux. Elle doit aussi promouvoir des contenus multilingues, développer ses plateformes d'information à l'étranger, et contribuer activement à la protection des intérêts nationaux et à l'amélioration de l'image du Vietnam dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Le Parti, l'État, le gouvernement et le Premier ministre continueront à soutenir la VNA pour qu'elle accomplisse encore mieux sa mission au service de la révolution du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, a affirmé Mai Van Chinh.

Dans son discours, Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA et secrétaire de l'organisation du Parti de la VNA pour le mandat 2020-2025, a déclaré que le 27e Congrès de l'organisation du Parti de la VNA (mandat 2025-2030) serait une activité politique de grande envergure, témoignant de l'esprit de solidarité, de démocratie, d'innovation et de détermination à mettre en œuvre avec succès la résolution du Congrès, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement de la VNA d'ici 2030, avec une vision à l'horizon 2045, associée au 100e anniversaire de la fondation du Parti et de la fondation du pays.

Des tâches clés pour le mandat 2025-2030

Au cours des 26 derniers mandats, l'organisation du Parti de la VNA a toujours défendu l'esprit de solidarité, promu la démocratie et l'intelligence collective pour diriger et guider l'ensemble de l'agence, en vue d'accomplir avec succès sa mission d'agence d'information stratégique et fiable du Parti et de l'État, contribuant ainsi de manière significative à la défense, à l'édification et au développement du pays, a dit Vu Viêt Trang.

À l'avenir, l'organisation du Parti de la VNA poursuivra la glorieuse tradition de l'agence de presse nationale et continuera d'affirmer et d'améliorer son rôle et sa position dans le système de presse révolutionnaire vietnamien.

Pour le mandat 2025-2030, l'organisation du Parti de la VNA a identifié des tâches clés dont la direction des cadres, membres du Parti et employés dans la mise en œuvre efficace des tâches politiques assignées, en construisant une agence nationale d'information puissante et moderne au niveau régional ; la garantie de la fourniture d'informations de sources précises, opportunes et diversifiées; l'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de la diffusion des informations ; le développement du journalisme multimédia sur les plateformes numériques ; le renouvellement et l'amélioration de la qualité du travail politique et idéologique ; l'intensification de l'inspection, de la supervision, de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les signes de dégradation de l'idéologie politique, de la morale et du mode de vie, ainsi que des manifestations d'auto-évolution et d'auto-transformation, etc.

Photo : VNA/CVN

Un accent particulier sera mis sur l'extension des partenariats, tant avec les partenaires traditionnels que nouveaux, et sur l'amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles du personnel.

Les trois avancées majeures sont : l'élaboration et le perfectionnement des documents juridiques ; l'amélioration de la qualité des ressources humaines pour répondre aux exigences de développement du secteur ; la promotion de l'innovation scientifique et technologique ; et la mise en œuvre d'une transformation numérique complète des activités de la VNA.

L'objectif général pour la période 2025-2030, avec une vision jusqu’en 2045, est de continuer à développer la VNA en une agence de presse nationale jouissant d'une grande réputation dans la région et dans le monde, et une source d’informations grand public, précises, fiables et diversifiées pour le système médiatique et le public au pays et à l'étranger. Durant le mandat 2020-2025, le Comité du Parti de la VNA a donné la priorité à la direction et à l'orientation de la diffusion de l'information par son réseau de bureaux, considérant cette mission essentielle comme une mise en œuvre efficace des résolutions du Comité. Cette priorité a produit des résultats probants et visibles, renforçant la position et l'influence du flux d'information officiel de la VNA.

Au cours des cinq dernières années, la VNA a fourni en moyenne 197.440 articles de presse et 182.820 photos via son réseau d'information en ligne aux agences de presse et organisations nationales et internationales. Les informations de la VNA garantissent le maintien de la valeur fondamentale de l'information des agences de presse, en fournissant une source d'informations populaires précises, fiables, actuelles, riches et pertinentes, ainsi qu'une source de rapports de référence riches en analyses et en prévisions, et de nature stratégique.

Photo : VNA/CVN

La VNA s'efforce de diversifier ses produits d'information, d'élargir ses canaux de distribution afin d'améliorer l'efficacité de sa propagande, d'atteindre les groupes publics nationaux et internationaux, de continuer à affirmer son rôle d'agence de presse multimédia clé et de canal d'information stratégique, de créer un consensus social pour mettre en œuvre avec succès les politiques et les directives du Parti et de l'État, et de combattre et réfuter rapidement les arguments erronés et hostiles.

La transformation numérique a été promue dans l'ensemble du secteur. Actuellement, toutes les unités d'information de la VNA produisent et diffusent des informations dans l'environnement numérique.

Le Comité du Parti et la direction de la VNA ont réalisé de nombreuses avancées dans la mise en œuvre des directives du Comité central, du Bureau politique et du gouvernement concernant l'organisation et le personnel, notamment en rationalisant la gestion des salaires conformément à la Résolution 39-NQ/TW. La VNA a renforcé la discipline financière, l'inspection et la supervision de l'utilisation des fonds, et a promu les pratiques d'épargne et la lutte contre le gaspillage. L'accent a été mis sur la formation et l'encadrement, notamment face aux difficultés de recrutement de jeunes talents.

Le développement des membres du Parti a été axé sur la quantité et la qualité, garantissant le respect des normes et des procédures. Au cours du dernier mandat, l'organisation du Parti a admis 156 nouveaux membres et a accordé l'adhésion officielle au Parti à 190 autres. Le Comité du Parti a également accordé la priorité au renforcement des comités d'inspection à tous les niveaux.

