Refonte territoriale : le Premier ministre demande d'effectuer une série de tâches

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer le télégramme officiel N°110 demandant aux ministères, branches et localités de continuer à se concentrer sur la mise en œuvre de la résolution du Comité central du Parti, de la conclusion du Politburo et du Secrétariat sur la réorganisation de l'appareil et des unités administratives.

Concernant la réception et le règlement des procédures administratives foncières, le Premier ministre a demandé de poursuivre l'organisation de ces procédures dans les provinces et les villes, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 4, 2 et 5, ainsi que des articles 1, 2 et 10 de la Résolution N°190 de l'Assemblée nationale du 19 février, aux instructions du Premier ministre figurant dans le télégramme officiel N°90 du 17 juin et au décret gouvernemental N°118, afin de garantir le maintien et l'amélioration de la satisfaction des citoyens et des entreprises quant à la qualité des services fournis par les organismes publics.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et le ministère de la Justice se coordonnent d'urgence pour envoyer des fonctionnaires aux localités afin d'analyser la situation, de proposer des solutions pour lever les difficultés et de traiter les problèmes qui se posent dans le cadre de leurs fonctions et missions, notamment les procédures administratives liées à l'administration foncière, à la, libération de terrain, à la détermination de la propriété foncière et à la délivrance des livres fonciers, et ce avant le 1er août.

Le Premier ministre a demandé au ministère des Finances de charger le Groupe de l'électricité du Vietnam de coordonner ses efforts avec ceux du ministère de l'Industrie et du Commerce et des parties concernées afin d'examiner et de fournir de toute urgence de l'électricité pour remédier aux pénuries d'électricité dans les villages et hameaux du pays. Le ministère des Sciences et Technologies devra également veiller à ce que les villages et hameaux disposent des conditions nécessaires à la transformation numérique. Ces tâches doivent être achevées avant le 1er octobre.

Renforcement de la gouvernance locale

Concernant l'amélioration des compétences numériques des cadres, notamment dans les zones reculées et les communes insulaires où les conditions de mise en œuvre sont limitées, les ministères, les agences de niveau ministériel et les Comités populaires des provinces et des villes continuent d'organiser des formations professionnelles ; de promouvoir et de mettre à jour régulièrement et continuellement les connaissances et les informations, en privilégiant une mise en œuvre rapide pendant la phase opérationnelle des nouveaux dispositifs, notamment en matière de fiscalité, d'enregistrement des entreprises, de foncier, d'environnement, de justice, de santé, d'éducation, etc. Ces travaux doivent être achevés avant le 1er août.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam, l'Agence Vietnamienne d’Information et les agences concernées continuent de mettre en œuvre des plans visant à améliorer l'information, à fournir de manière proactive des informations officielles pour créer un consensus national sur le modèle de gouvernement local à deux niveaux ; à promouvoir une information étrangère efficace, à améliorer la réputation de l'environnement institutionnel, l'environnement d'investissement des entreprises et à accroître la confiance des investisseurs étrangers pour investir et faire des affaires au Vietnam.

Les ministères, les agences de niveau ministériel et les Comités populaires des villes et provinces doivent continuer à promouvoir la réforme administrative associée à la réforme des finances publiques et à l'innovation dans les méthodes de gouvernance locale et accroître la décentralisation vers les localités pour gérer de manière proactive les procédures administratives, les budgets, organiser les appareils et gérer les ressources humaines.

Selon le télégramme, le ministère de l'Éducation et de la Formation doit achever et soumettre d'urgence au Premier ministre, en juillet, le projet d'investissement dans les internats des communes, des quartiers et des zones frontalières spéciales, ainsi que le Programme national cible de modernisation et d'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation pour la période 2026-2030, en mettant l'accent sur l'investissement dans le renforcement des installations, de la taille des écoles et des salles de classe à tous les niveaux.

Le ministère doit également achever et soumettre d'urgence au Premier ministre le projet de "Construction d'internats et de semi-internats pour les lycéens dans les zones reculées, isolées, frontalières et insulaires pour la période 2026-2030".

Soulignant qu’il s’agit des tâches extrêmement importantes et urgentes, le Premier ministre a demandé aux ministres, aux chefs des agences de niveau ministériel, aux présidents des comités populaires des provinces et des villes au ressort central de les mettre en œuvre de manière synchrone et dans les délais, en garantissant un fonctionnement stable de l'appareil, en ne laissant aucune lacune juridique et en répondant rapidement aux demandes des particuliers et des entreprises.

