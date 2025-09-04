Le Vietnam et Cuba fixent de nouvelles priorités pour une coopération globale

La visite d’État au Vietnam du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a obtenu des résultats substantiels et a marqué une étape importante dans le renforcement de l’amitié spéciale et de la coopération globale entre les deux pays, a déclaré à la presse le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang.

Lors de cette visite du 31 août au 2 septembre, au cours de laquelle le dirigeant cubain a également assisté aux célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’août et de la Fête nationale du Vietnam, les dirigeants des deux pays ont discuté de nombreuses questions importantes et stratégiques afin de renforcer l’amitié spéciales entre les deux pays.

Ils ont affirmé leur haute estime et leur priorité pour la solidarité traditionnelle, l’amitié spéciale et la coopération globale. Le Vietnam a réitéré son engagement à préserver ce précieux héritage et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir, assister et coopérer pleinement avec Cuba, a indiqué Dang Hoàng Giang.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le premier secrétaire et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez ont affirmé que les relations entre les deux Partis constituent le fondement et l’orientation stratégique des relations bilatérales.

Ils ont également convenu de renforcer la collaboration globale entre les deux assemblées nationales, leurs agences parlementaires spécialisées, leurs ministères, leurs secteurs, leurs localités et leurs organisations de masse, et de promouvoir davantage les échanges populaires.

Dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, les deux parties ont discuté de mesures concrètes pour harmoniser la coopération bilatérale avec leurs solides relations politiques, en se concentrant sur les trois secteurs clés que sont l’agriculture, l’énergie et les biotechnologies.

Les dirigeants ont convenu de poursuivre la mise en place de politiques favorables aux entreprises des deux pays et de créer des coentreprises pour la recherche et la production de produits correspondant à leurs atouts, a indiqué Dang Hoàng Giang.

Les deux parties ont également convenu de la valeur inestimable des relations durables entre les deux pays, ainsi que de l’importance de renforcer sans cesse les liens populaires à l’occasion de l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba 2025.

Sur le plan multilatéral, elles se sont engagées à poursuivre leur étroite collaboration dans les enceintes internationales, notamment aux Nations unies. Cuba a salué le prestige international croissant du Vietnam et a exprimé son soutien à l’organisation par le Vietnam de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï en octobre prochain, confirmant l’envoi d’une délégation cubaine.

À cette occasion, les deux parties ont adopté une déclaration commune et signé cinq importants documents de coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la riziculture, de l’économie, des sciences et technologies, de la santé et de la gestion des archives, a fait savoir Dang Hoàng Giang.

Le vice-ministre a ajouté qu’avec 16 activités en moins de trois jours, cette visite a permis de définir de nombreuses nouvelles orientations et priorités de coopération pour l’amitié spéciale et la coopération globale entre les deux pays. La tâche principale qui attend les agences, organisations et localités concernées des deux pays est de concrétiser les résultats et de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, renforçant ainsi les liens axés sur les résultats dans tous les domaines et canaux.

Grâce à la solidarité traditionnelle, à l’amitié spéciale et à la coopération globale entre les deux pays, ainsi qu’à l’attention de leurs dirigeants et aux efforts des ministères, secteurs, localités et entreprises des deux parties, les relations entre le Vietnam et Cuba continueront de se développer de manière approfondie et substantielle, contribuant à l’œuvre d’édification et de défense nationales de chaque pays, ainsi qu’à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans les deux régions et dans le monde, a-t-il conclu.

