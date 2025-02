Vietnam - Chine : une coopération renforcée pour un avenir partagé

Les relations Vietnam - Chine connaissent actuellement la période la plus prospère de leur histoire, marquée par l'entrée des deux nations dans une nouvelle ère de construction d’une communauté Vietnam - Chine tournée vers un avenir partagé et investie d'une importance stratégique, a déclaré un universitaire chinois.

La mise en œuvre conjointe des six orientations majeures continue de s'approfondir et de se concrétiser, a affirmé Lei Xiaohua, directeur adjoint de l’Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est de l'Académie des sciences sociales du Guangxi, lors d’une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information à l'occasion du 75ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il a souligné les réalisations et le potentiel futur de la coopération bilatérale, affirmant que l'amitié entre le Vietnam et la Chine, cultivée par des générations de dirigeants et largement soutenue par les peuples des deux pays, doit être préservée et adaptée aux évolutions contemporaines afin de renforcer davantage les liens bilatéraux.

Les échanges de haut niveau entre les deux pays restent fréquents, et la coopération a donné des résultats remarquables, notamment dans le domaine commercial. La Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN. Le commerce bilatéral a dépassé les 200 milliards d’USD pendant quatre années consécutives.

Le chercheur a mis en avant deux domaines clés pour une collaboration renforcée. Tout d'abord, la connectivité des infrastructures, en particulier l'accélération de la construction d'une voie ferrée transfrontalière à écartement standard reliant le Vietnam et la Chine.

Le second domaine concerne les industries émergentes, en particulier l'économie verte, l'économie numérique et la fabrication de haute technologie.

Ces secteurs sont essentiels à l’ambition du Vietnam d’atteindre, d’ici 2030, le statut de pays en développement à revenu moyen élevé doté d’une base industrielle moderne, puis, d’ici 2045, celui d’une économie à revenu élevé. Ils jouent également un rôle crucial dans la promotion d’une croissance économique durable et de qualité.

Lei Xiaohua a également mis en avant les avantages de la Chine en matière de technologie, de capital et de ressources humaines dans les domaines de l'économie verte et numérique, qui correspondent aux besoins du marché vietnamien.

Ces dernières années, la coopération entre le Vietnam et la Chine s’est intensifiée dans des projets d’énergie propre, notamment solaire et éolienne, la valorisation énergétique des déchets et l’hydroélectricité, favorisant ainsi le développement des énergies renouvelables et le partage des technologies vertes.

Un exemple notable est l’usine de valorisation énergétique des déchets de Soc Son, à Hanoï, inaugurée en juillet 2022 dans la principale décharge de la ville. Depuis sa mise en service, elle fournit plus de 10% de l’électricité de la capitale vietnamienne et traite 70% de ses déchets quotidiens, contribuant à une nette amélioration des conditions environnementales.

Autre collaboration significative, le projet de parc éolien de Gia Lai, qui comprend des éoliennes de grande capacité conçues pour une efficacité optimale avec une empreinte foncière minimale. Comparé aux centrales à charbon de taille similaire, il permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone d’environ 897.000 tonnes par an, contribuant ainsi considérablement aux efforts de réduction des émissions.

Le commerce électronique transfrontalier connaît également un essor considérable dans les deux pays. De nombreux jeunes entrepreneurs vietnamiens se rendent en Chine, notamment dans la province du Guangxi, pour apprendre les techniques de streaming en direct sur les plateformes de commerce électronique. Ces expériences leur ont permis de développer une solide base d’adeptes, et plusieurs d’entre eux sont devenus des figures influentes de l’économie numérique vietnamienne.

