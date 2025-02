Le Vietnam face à l’incertitude sur l’évolution du commerce mondial

Selon le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Quôc Phuong, les exportations nationales pourraient confronter cette année à de grands défis en raison des politiques protectionnistes et taxes douanières des États-Unis à l’égard de partenaires commerciaux.

Alors que le Vietnam vise une croissance de ses exportations de 12% en 2025, Trân Thanh Hai, directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, a exprimé son inquiétude face aux tensions commerciales mondiales croissantes, susceptibles de perturber des chaînes d’approvisionnement.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a prévu des mesures proactives pour atténuer les impacts des futures politiques fiscales du président américain Donald Trump, a précisé Trân Thanh Hai.

Dans cette optique, le ministère s’efforce d’exploiter pleinement les accords de libre-échange existants, de diversifier les marchés et les produits d’exportation, d’optimiser les chaînes d’approvisionnement et d’améliorer l’efficacité des activités de promotion du commerce, a-t-il indiqué.

Le docteur Nguyên Quôc Viêt, directeur adjoint de l'Institut vietnamien de recherche économique et politique (VEPR), a souligné que le Vietnam avait su bâtir une image de pays ouvert, amical et fiable sur la scène internationale. Il a recommandé de renforcer la coopération et le dialogue avec les entreprises, notamment les investisseurs américains et ceux des pays développés, afin de bénéficier de leur soutien dans le contexte de nouvelles orientations économiques de Donald Trump.

Par ailleurs, Nguyên Quôc Viêt a insisté sur l’importance d’améliorer le climat des affaires, d’attirer davantage d’investissements étrangers et de renforcer l’intégration du Vietnam aux chaînes de valeur mondiales, tout en diversifiant ses moteurs de croissance.

En 2024, le commerce extérieur du Vietnam a atteint près de 800 milliards d’USD, dont 405 milliards d’exportations. Les exportations vers les États-Unis ont représenté environ 119 milliards d’USD, soit une hausse de 23% par rapport à l’année précédente.

