La coopération économique et commerciale Vietnam - Chine s'épanouit

Les liens économiques et commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont franchi de nouveaux records ces dernières années, avec un commerce bilatéral dépassant les 260 milliards d'USD en 2024, selon Comnews.cn, un site d'informations commerciales du ministère chinois du Commerce.

Les données de l'Administration générale des douanes de Chine ont révélé que la Chine demeure le plus grand partenaire commercial du Vietnam depuis plus de 20 ans, tandis que le Département général des douanes vietnamiennes estime que le commerce bilatéral représentait près d'un tiers du commerce total du Vietnam en 2024.

Des liens économiques en pleine croissance

Comnews.cn rapporte que les relations économiques entre la Chine et le Vietnam ont prospéré, le commerce et les investissements bilatéraux connaissant une croissance rapide.

En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 260,65 milliards d'USD, en hausse de 13,5% par rapport à l'année précédente. Ce montant comprend 161,89 milliards d'USD d'exportations chinoises et 98,76 milliards d'USD d'importations vietnamiennes, enregistrant respectivement une hausse de 17,7% et 7,2% par rapport à l'année précédente. La Chine exporte principalement des machines, du textile et des matières premières vers le Vietnam, tandis qu'elle importe des produits agricoles et des minéraux de ce dernier.

La Chine est également le premier marché d'exportation de produits agricoles et aquatiques pour le Vietnam. De janvier à novembre 2024, le Vietnam a expédié pour 4,1 milliards d'USD de fruits et légumes vers la Chine, ainsi que 1,4 milliard d'USD de produits aquatiques, représentant respectivement une augmentation de 28,7% et 23,2% par rapport à la même période de 2023, selon les statistiques des douanes vietnamiennes citées dans l'article.

Le durian vietnamien est l'un des fruits les plus appréciés des consommateurs chinois. Depuis l'obtention de la licence en 2022, les exportations de durian frais vers la Chine ont considérablement augmenté, atteignant 692.500 tonnes, soit une valeur de 2,7 milliards d'USD, au cours des 10 premiers mois de 2024.

Investissements chinois au Vietnam

En matière de coopération en investissement, le Vietnam est devenu une destination clé pour les investisseurs chinois. Entre janvier et août 2024, la Chine a investi 1,97 milliard d'USD au Vietnam. L'investissement direct chinois au Vietnam a atteint 4,47 milliards d'USD en 2023, portant le total à 27,818 milliards d'USD à la fin de 2024. Ces dernières années, des entreprises chinoises ont contribué à améliorer les infrastructures locales, notamment avec la construction de la ligne de métro N° 2 à Hanoï. Elles ont également investi dans des projets d'énergie solaire et éolienne, illustrant la coopération économique verte entre les deux pays.

Une avancée significative a eu lieu en décembre 2024, lorsque les deux pays ont signé un accord intergouvernemental pour la construction d’un chemin de fer transfrontalier à écartement standard, incluant trois lignes principales : Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï, et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong.

Un grand potentiel de coopération

Les experts estiment qu’il existe un potentiel considérable pour la coopération économique entre la Chine et le Vietnam. Yuan Bo, directeur de l’Institut d’études asiatiques de l'Académie chinoise du commerce international et de la coopération économique, a souligné que dans le cadre de la Zone de libre-échange Chine-ASEAN et du Partenariat régional économique global (RCEP), les deux pays continuent de promouvoir une approche de développement ouverte et libre afin de renforcer une coopération de libre-échange de haute qualité.

Dans les années à venir, le développement de la Zone de libre-échange Chine-ASEAN 3.0 et la mise à niveau du RCEP devraient encore accélérer la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements. Les deux pays parviendront également à un consensus sur les secteurs émergents tels que l'économie numérique, l'économie verte et la connectivité des chaînes d'approvisionnement.

À mesure que des projets d'infrastructures transfrontalières, tels que des chemins de fer à écartement standard, des zones de coopération économique transfrontalière, des ports intelligents et des douanes intelligentes, progressent, la "connectivité dure" connaîtra une nouvelle phase de développement, créant de nouvelles opportunités pour la coopération économique bilatérale.

Nouveaux secteurs : numérique et vert

Au-delà des échanges commerciaux traditionnels, Yuan Bo a mis en avant le potentiel de renforcer la coopération avec la Chine dans des domaines clés tels que l'économie numérique et l'économie verte, créant ainsi un partenariat stratégique pour le développement durable.

À l'avenir, le Vietnam et la Chine pourraient renforcer la coordination des politiques, innover dans les modèles de coopération et promouvoir une intégration plus poussée du commerce électronique transfrontalier avec les industries nationales traditionnelles. Il a également suggéré de renforcer la coopération dans des domaines tels que la transformation numérique, le tourisme en ligne, la construction de villes intelligentes, l’intelligence artificielle, et d’autres domaines pour exploiter davantage le potentiel de l’économie numérique.

Les deux pays disposent également d’un vaste potentiel de coopération dans des domaines tels que l’énergie propre, les véhicules à énergie nouvelle, la gouvernance environnementale, la finance verte, etc., a-t-il ajouté.

