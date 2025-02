La Sagesse du Serpent

Quelques jours avant les vacances printanières, vous avez pu découvrir le double numéro spécial, comme chaque année, consacré à la plus belle et importante fête du pays, le Têt.

>> Le serpent cosmique : du mythe à la pierre

>> Nées sous le signe du Serpent

>> Image du serpent dans le folklore vietnamien

Pour l’occasion, la rédaction du Courrier du Vietnam s’est mise en surchauffe et s’y est préparée longtemps à l’avance pour vous offrir un numéro de luxe de 92 pages, toujours très attendu.



Comme vous le savez, le serpent de 2025 a succédé au dragon de 2024 depuis le 29 janvier dernier, soit le 1er jour du 1er mois lunaire de 2025. Alors, si vous êtes né(e)s en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 ou 2013, vous appartenez au signe du serpent.

On dit souvent que celui-ci est l’animal le plus énigmatique parmi les douze zodiaques. Secrètes, les personnes nées sous ce signe extériorisent rarement leurs sentiments et restent très prudentes dans le choix de leurs amis.

Ayant tendance à agir avec sagesse selon leur propre jugement, elles sont habituellement perçues comme de grands penseurs. Intelligentes, cultivées et matérialistes, elles aiment s’entourer de belles choses et privilégient l’élégance, attachant une attention toute particulière à leur apparence.

Bien qu’elles possèdent un réel talent d’orateur, elles restent paradoxalement peu loquaces. Solitaires par nature, les serpents sont plus facilement sujets au stress et aux angoisses. Et pourtant, ils excellent dans la résolution des problèmes et s’épanouissent sous pression, notamment lorsqu’il faut respecter des délais serrés. On trouve souvent des serpents parmi les scientifiques, chercheurs, analystes, astrologues, sociologues, diététiciens, peintres, potiers ou bijoutiers...

À titre d’illustration, notre double numéro a dressé le portrait de quatre femmes nées sous ce signe : une entrepreneuse influente, une actrice, une canoéiste et une chanteuse à succès.

Les serpents mènent une vie paisible. Le monde extérieur les effraie et ils supportent difficilement le bruit. Leurs chiffres porte-bonheur sont le 2, le 8 et le 9, tandis qu’ils apprécient le noir, le rouge et le jaune.

Passionnés par les orchidées et les cactus, les serpents s’entendent bien avec le dragon et le coq, mais beaucoup moins avec le tigre, la chèvre ou le cochon.

Il existe enfin cinq éléments à associer au serpent : le bois, l’eau, le feu, la terre et l’or, selon un cycle de 60 ans. Pablo Picasso était un serpent d’or, Mao Zedong un serpent d’eau et John F. Kennedy un serpent de feu. Quant à l’auteur de ces lignes, il est un serpent de bois. Oui, c’est vrai, j’incarne la sagesse, la réflexion et la finesse. Je peux comprendre les subtilités de la vie… en toute modestie !!!

Excellente Année du Serpent !

Hervé Fayet/CVN