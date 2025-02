Un historien brésilien salue le rôle du PCV dans l'histoire moderne du Vietnam

Le Parti communiste du Vietnam (PCV) a joué un rôle central dans l’histoire moderne du Vietnam et reste l’une des organisations politiques les plus anciennes et les plus influentes en Asie, a déclaré l’historien et journaliste brésilien De Oliviera à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion du 95 e anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930 - 3 février 2025).

De Oliviera, qui est également secrétaire général de l’Association d’amitié Brésil - Vietnam, a salué le leadership du PCV dans les victoires militaires du Vietnam, notamment la victoire de Diên Biên Phu en 1954, qui a mis fin au régime colonial français, et le soulèvement du printemps de 1975, qui a conduit à la réunification nationale.

Abordant la reconstruction et le développement du Vietnam après la guerre, De Oliviera a souligné l’importance de la politique Dôi moi (Renouveau) initiée en 1986, qui a fait passer le pays d’une économie planifiée à une économie de marché.

Il a noté que, grâce à près de quatre décennies de réformes économiques, le PIB du Vietnam a atteint 476,3 milliards d'USD en 2024, avec un taux de croissance robuste de 7,09%. Le pays est devenu un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement mondiale, avec des exportations en hausse de 14,4%, notamment dans l’électronique, le textile, la chaussure et les produits agricoles. Les États-Unis sont désormais le plus grand marché d’exportation du Vietnam, tandis que la Chine reste son premier fournisseur de matières premières.

De Oliviera a également insisté sur les politiques récentes du PCV, notamment la réforme administrative, la rationalisation de l’appareil organisationnel, la transformation numérique des services publics, les mesures de réduction des coûts, l’amélioration du climat des affaires et le renforcement de la compétitivité nationale.

L’historien brésilien a salué la politique étrangère proactive du Vietnam, soulignant son engagement en faveur du multilatéralisme, des partenariats stratégiques et de la souveraineté nationale.

Soulignant les contributions du pays à la région et au monde, il a noté que le Vietnam était un membre actif de l’ASEAN depuis 1995, promouvant l’intégration régionale, la résolution des conflits et la coopération économique. Il a mentionné la présidence réussie du Vietnam de l’ASEAN en 1998, 2010 et 2020, ainsi que ses contributions à des initiatives clés telles que la Communauté de l’ASEAN et le règlement des problèmes de la Mer Orientale par le biais de dialogues. Le Vietnam a également joué un rôle essentiel dans la rédaction de la Charte de l’ASEAN.

Sur le plan économique, le Vietnam a approfondi son intégration mondiale en signant des accords commerciaux majeurs tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et le Partenariat économique global régional (RCEP). Ces accords ont positionné le Vietnam comme un lien crucial entre les économies développées et émergentes.

Depuis 2014, le Vietnam participe activement aux missions de maintien de la paix de l’ONU, renforçant ainsi son engagement en faveur de la sécurité mondiale, a-t-il souligné.

S’agissant des relations entre le Vietnam et le Brésil, De Oliviera a considéré la récente visite au Vietnam de la ministre brésilienne de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Luciana Santos, qui est également présidente du Parti communiste brésilien, comme une étape importante dans la coopération bilatérale. Cette visite a facilité les accords dans l’industrie des semi-conducteurs et a ouvert la voie au constructeur automobile vietnamien VinFast pour établir une usine de fabrication de véhicules électriques au Brésil.

Le Vietnam est désormais un partenaire clé des BRICS. Lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil en 2024 et de sa participation au Sommet du G20, les deux pays ont élevé leur relation au rang de partenariat stratégique. Le Brésil reste le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine tandis que le Vietnam constitue une porte d’entrée économique cruciale pour le Brésil en Asie du Sud-Est, a noté l’historien brésilien.

