Vietnam - Chine : célébrer du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques

Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, le vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Ngoc Hai, a souligné le développement fructueux des relations Vietnam - Chine dans divers domaines ces dernières années.

Il a affirmé que Hô Chi Minh-Ville accordait toujours une grande importance et une priorité au renforcement de la coopération avec les ministères et les localités chinois. L'accent est mis sur l'amélioration de l'efficacité de la coopération économique et sur la promotion des échanges et des liens étroits entre les localités des deux pays, contribuant à approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine.

Il a déclaré que Hô Chi Minh-Ville ferait de son mieux pour contribuer à développer ce partenariat de coopération stratégique intégral.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a exprimé le souhait de voir Hô Chi Minh-Ville et les localités chinoises poursuivre leurs efforts de coopération et intensifier leurs échanges d'expériences en matière de gestion. Il a également insisté sur l'importance de renforcer les relations économiques, commerciales et d'investissement, tout en favorisant les échanges entre les deux peuples.

VNA/CVN