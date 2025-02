L’article du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam vu du Cambodge

Le talk-show s’est concentré sur la discussion et l’analyse des 95 ans de formation et de développement du PCV, soulignant son rôle de leader. Le journaliste Khieu Kola, conseiller principal du président du Club des journalistes cambodgiens (CCJ) et rédacteur en chef du CNC, a été invité à participer à la discussion.

Khieu Kola exprimé sa gratitude pour l’article du leader du PCV intitulé "Un Vietnam rayonnant", publié par l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

En ce qui concerne le rôle et les contributions du gouvernement vietnamien et du PCV à la paix et à la sécurité mondiales, le journaliste cambodgien a déclaré que dans son article, le secrétaire général Tô Lâm a mis l’accent sur une mission essentielle pour 2025, exhortant les comités du Parti à tous les niveaux à concentrer leurs efforts et leur intelligence sur la garantie de la paix et de la stabilité du pays et à remplir les objectifs et les tâches fixés par le PCV. Cela signifie que le gouvernement, les classes ouvrière et paysanne, ainsi que le PCV doivent assurer le maintien de la paix et résoudre les problèmes par des mesures pacifiques.

Pour la question de la Mer Orientale, le Vietnam choisit de résoudre les différends par des solutions pacifiques conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a-t-il noté, ajoutant qu’avec un engagement fort en faveur de la paix, le pays a également déployé son personnel dans les missions de maintien de la paix de l’ONU.

Depuis sa création, le PCV a conduit le pays à travers différentes étapes de la lutte contre le colonialisme et l’impérialisme. À la fin des années 1970, le PCV a soutenu le Parti du peuple cambodgien pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot afin de rétablir la paix au Cambodge, d’apporter une nouvelle vie au peuple cambodgien et de contribuer à la paix dans la région.

En outre, en tant que membre actif de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de l’ONU, le Vietnam, sous la direction du PCV, a toujours valorisé la paix et condamné les actes de violence et de guerre dans le monde, a souligné le journaliste cambodgien.

Dans le talk-show de 10 minutes, le journaliste Khieu Kola a mis en lumière et analysé d’autres orientations stratégiques de l’article, en particulier la poursuite de la l’édification et du remodelage du PCV pour un Parti sain et puissant, la rationalisation du système politique et la promotion de l’application de la science et de la technologie et de la transformation numérique dans l’édification du Parti.

Il a également exprimé son admiration pour la politique étrangère flexible du Vietnam sous la direction du PCV ces dernières années. Le pays maintient systématiquement sa non-participation aux alliances militaires et sa non-ingérence dans les affaires intérieures d’autres nations, tout en favorisant des relations de coopération fondées sur le respect mutuel, l’égalité et la parité avec les puissances mondiales, notamment la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis.

