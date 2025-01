Vietnam - Chine : un partenariat renforcé pour un bénéfice commun

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a fait un retour sur les étapes marquantes des relations entre les deux pays au cours des 75 dernières années. Il a souligné que les liens entre les deux Partis et les deux pays ont été constamment renforcés, atteignant de nouveaux sommets et réalisant de nombreuses avancées importantes.

En 2024, le commerce bilatéral devrait continuer à atteindre de nouveaux records, dépassant les 200 milliards d'USD, selon les statistiques vietnamiennes. Le Vietnam est désormais le quatrième partenaire commercial mondial de la Chine.

En matière d'investissement, la Chine est devenue le troisième plus grand investisseur étranger au Vietnam, avec un capital enregistré total de plus de 31,8 milliards d'USD. Par ailleurs, les échanges populaires, le tourisme et la coopération culturelle entre les deux pays ont été très dynamiques.

L’ambassadeur Pham Thanh Binh a souligné que, dans l’avenir, les deux pays devraient continuer à mettre en œuvre pleinement et efficacement les accords et perceptions communes, approfondir le partenariat stratégique global et promouvoir la construction d'une communauté d’avenir partagé de portée stratégique et d’intérêt commun, contribuant ainsi à la paix et au progrès des deux peuples.

Présent à la cérémonie, Li Hongzhong, vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN), organe législatif suprême de la Chine, a affirmé que l’amitié entre la Chine et le Vietnam s’était renforcée au cours de ces 75 dernières années.

Il a également souligné que la Chine était prête à travailler avec le Vietnam pour promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagée de portée stratégique, sous la direction des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, au bénéfice des peuples des deux nations.

VNA/CVN