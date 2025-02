Un expert chinois souligne le rôle important du PCV pour le développement national

Le Parti communiste du Vietnam (PCV) joue un rôle extrêmement important dans le processus de Renouveau du pays, a déclaré Wei Wei, chercheur chinois sur le Vietnam et chef du Département de langue vietnamienne à la Radio et Télévision centrale de Chine lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), à l'occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti (3 février).

Au cours de ces dernières années, le PCV a conduit le peuple à réaliser des progrès importants en matière de développement socio-économique, selon Wei Wei. Le Produit intérieur brut (PIB) national en 2024 a augmenté de 7,09% par rapport à l'année précédente malgré les défis mondiaux, confirmant ainsi le Vietnam comme un point lumineux de la croissance économique dans la région et le monde.

La lutte contre la corruption et la rationalisation de l'appareil politique apportent des changements positifs, renforçant la transparence politique et la confiance du peuple envers le Parti et l'État, a-t-il souligné. En décembre 2024, le Comité central du PCV a approuvé une décision visant à réorganiser et rationaliser l'appareil d'État avec une portée et une intensité rarement observées ces dernières années.

Selon Wei Wei, le Vietnam est en train de rationaliser son appareil pour s'adapter aux besoins de la nouvelle ère, en construisant un système fonctionnel d'agences du Parti et de l'État adapté au développement social du Vietnam, afin de perfectionner, de mieux développer le régime social socialiste et de renforcer la capacité de gouvernance du pays.

Le Vietnam ambitionne de devenir un pays développé et à revenu élevé d'ici 2045. Pour atteindre cet objectif, le Vietnam doit clairement définir sa voie de développement indépendante, autonome et pacifique, un facteur clé des succès obtenus ces dernières années, a-t-il souligné.

Parallèlement, il est essentiel de maintenir la stabilité politique. En outre, le Vietnam doit continuer à renforcer ses relations de coopération avec d'autres pays afin de créer un environnement favorable à la réalisation de ses objectifs de développement à long terme, a-t-il ajouté.

